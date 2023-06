Sokan csak hiszik, hogy mindenre kiterjed a lakásbiztosítási szerződésük

A hazai biztosítási szerződések jellemzően természeti katasztrófák és tűzkárok esetén biztosítanak fedezetet, 16-32, a szerződésekben tételesen felsorolt kárfajta esetén. Az elmúlt években megkötött vagy korszerűsített szerződések mindegyike védelmet nyújt a villámárvizek esetén is – erről tájékoztatott lapunk megkeresésére a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kommunikációs vezetője. Lambert Gábor kifejtette, a kárbejelentések nem a Mabiszhoz, hanem a biztosítótársaságokhoz érkeznek be. Sőt, a biztosítókkal kapcsolatos esetleges panaszok sem a Mabiszhoz futnak be, hanem a társaságok panaszkezelési részlegéhez vagy a felügyelethez.

A biztosítás sem mindenre megoldás, de sokat segíthet Fotó: Havran Zoltán

Lambert Gábor rámutatott arra: a társaságok mindenkor az érvényben lévő szerződések szerint járnak el.

Jellemző gond szokott lenni, hogy az ügyfél már sok éve nem aktualizálta, korszerűsítette a szerződését és alulbiztosítottá vált. További gond lehet, ha az ügyfelek nem pontosan adják meg a lakásuk, házuk alapterületét. Ilyenkor kár esetén a biztosító pro rata, azaz arányosan térít

– fogalmazott a kommunikációs vezető. Hozzátette: amennyiben a villámárvíz egy gépjárműben okoz kárt, a teljes körű casco-szerződésre lehet számítani a töréskárok rendezésében.

Lapunk annak kapcsán fordult a Mabiszhoz, hogy az utóbbi két hétben számos települést sújtott villámárvíz, amely olykor ingatlanokba, szuterénekbe és házakba is betört, kárt tett az ingóságokban, sőt olykor autókat sodort el, amelyek adott esetben totálkárosra törtek – a témában riportot is közölt a Magyar Nemzet. A természeti csapás ráadásul a Heves vármegyei Gyöngyöstarjánban emberéleteket is követelt. Egy 44 éves nő megfulladt, miközben a kutyáját próbálta megmenteni.

A másik áldozat egy, az ötvenes éveiben járó férfi volt, aki az egyik barátja korábban leégett házánál dolgozott, az áradás ott ragadta el.

Borítókép: Hihetetlen károkat okoznak a villámárvizek (Fotó: Havran Zoltán)