Jól jellemzi az Antifa hozzáállását, hogy Lipcsében üzenetben közölték: „Add meg a zsaruknak, amire szükségük van, 9 mm-t (értsd: 9 mm-es kaliberű lövedéket - a szerz.) a gyomrába”. Szakírók ezt az Antifa-üzenetet úgy értékelték, hogy „ez az út egyenes a baloldali terrorizmus felé vezető úton. Tiszta embergyűlölet.”

Mindeközben óriási a mérsékelt politikai erők és a jobboldaliak körében a felháborodás Lina Engel szabadlábra helyezése miatt. Az igazság szégyenének nevezik, hogy az ítélethirdetés estéjén Hans Schlueter-Staats bíró elrendelte a Hammerbande főnök börtönből való szabadulását. Indoklása szerint Engel már több mint a felét leülte az 5 év 3 hónap börtönbüntetésnek a letartóztatásban, és jó magaviselet miatt úgyis egy év múlva szabadulna. Azt, hogy kötelezték Engelt a rendszeres rendőrségi jelentkezésre, a személyi igazolványa bemutatására, valamint hogy a lakóhelyét csak a bíróság beleegyezésével változtathatja meg, a legtöbben csak rossz viccnek tartják.

A többség szerint azért is indokoltalan a szabadlábra helyezés, mert fennáll Lina Engel esetében a menekülés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye. A Hammerbande tagjainak többsége ugyanis illegalitásban van, és továbbra is bűncselekményeket követ el. Az is érdekes, hogy Engelnek volt egy ellopott személyi igazolványa, valamint a vádlott-társnak, Lennart Arningnek még egy hivatalosan bejegyzett személyiigazolvány-nyomtatója is volt.