Kicsúszott az irányítás Karácsony Gergelyék kezéből

A napokban derült ki, hogy a Fővárosi Törvényszék visszautasította a főpolgármester keresetét, aki még ­június elején jelentette be, hogy keresetet ad be a Magyar Államkincstár ellen, amelyben azt követeli, hogy a bíróság állapítsa meg: a kormány törvénytelenül von el több pénzt a fővárosi önkormányzattól, mint amennyit állami támogatásként ad. Az utóbbi időben látható perindítási kedv is azt mutatja Bagdy Gábor szerint, hogy Karácsonyék érzik: a gazdasági helyzetet nem tudják kézben tartani, ezért próbálják a felelősséget másra hárítani. Utolsó esélyük az, hogy a − mondvacsinált pereket is felhasználva − azt a látszatot keltsék, hogy a főváros ­rossz gazdasági helyzetéért a kormányt hibáztassák. − Nekik csak az a lényeg, hogy azt tudják mondani: a főváros a kormány miatt került ilyen helyzetbe − tette hozzá Bagdy Gábor.