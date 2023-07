Saját magát is megölhette az angyalföldi gyilkos

Még mindig keresi a rendőrség azt a 37 éves férfit, aki múlt hét csütörtökön meggyilkolta a barátnőjét Angyalföldön.

Egy volt nyomozó, Kátai Elek a TV2 kedd reggeli műsorában beszámolt arról, hogy a gyilkos egy üzenetet küldött a barátjának a tragédia után, amelyben azt írta, szörnyű dolgot tett, ami arra utal, hogy felfogta, mi történt, és annak a következményeit is. Közben a Magyar Nemzet rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a rendőrség nem tud róla, hogy a gyilkos bárkinél is jelentkezett.