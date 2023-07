Sebastian Kurz: Orbán Viktorral jó volt együtt dolgozni

Bár élvezte a politikát, és úgy érezte, tudott tenni hazájáért, mégis korán kezdte, sosem csinált mást, és most jól esik új területeken mozognia –mondta Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, akit Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kérdezett az esztergomi MCC Feszten. Kurz szerint a politikában a legrosszabb, hogy állandó konfliktusban van az ember, és mindegy, mit tesz, mindig kap kritikát, egyszerűen azért, mert mások akarnak a székében ülni, ami a demokrácia árnyoldala. A jó dolog, hogy a népért dolgozhat az ember, apró lépéseket lehet tenni a jó irányba – fejezte ki.

Sebastian Kurz, volt osztrák kancellár (balra) és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Esztergomban az MCC Feszten 2023.07.28-án (Fotó: Havran Zoltán)

Kérdésre válaszolva Kurz kijelentette: a Szabadságpárttal bizonyosan könnyebb volt együttműködni, sok reformot hajtottak végre, adókat csökkentettek, családpolitikát csináltak, mert több dologban értettek egyet. A zöldekkel a fő közös ügy a pandémia elleni harc volt, de Kurz hozzátette: minden koalíciónak van jó és rossz oldala. Fiatal kora kezdetben hátrány volt, a média ellene volt, és nehéz volt így kezdeni – vallotta meg Kurz. Úgy folytatta, nehéz volt küzdeni az illegális migráció ellen: Ausztriában Kurz volt az egyik első, aki jelezte, hogy nehéz lesz integrálni ezt a sok embert.

Javasolta, hogy meg kellene állítani a migrációs hullámot, és el kellene dönteni, ki jöhet be.

Ezt sokan támadták, noha Kurz úgy érezte, álláspontja racionális és nem rasszista, mégis sokan szégyenpadra akarták ültetni. Az utóbbi években azok, akik kritizálták őt, már a nagyobb szigort támogatják, és sokan ugyanazt a nyelvezetet használják ma, mint ő akkor. A lényeg az, hogy ne csak nagy szavak legyenek, hanem tettek is, mert még mindig sokan jönnek illegálisan, és a külső határokat még nem védik eléggé. Ma már egyszerűbb ezt az álláspontot képviselni, és pozitívan emlékezik vissza a magyarokkal való közös munkára – idézte fel az egykori osztrák kancellár.

Kurz kiemelte: Orbán Viktorral kimondottan pozitív volt együtt dolgozni, és külügyminiszterként Szijjártó Péterrel érintkezve is pozitív volt számára az együttműködés.

Elsőként figyelmeztették Brüsszelt, hogy ez a rendszer nem fog működni, mert az egyes országoknak kell eldönteniük, kik jönnek be, nem a csempészeknek. Rendalapú rendszer kell európai szinten, de kell hely arra is, hogy az országok maguk döntsék el, mi a jó nekik. Nem lehet Magyarországot Ausztriához hasonlítani, utóbbi nagyon sokszínű ország, nagy a migráció, és sok ember él ott, aki máshonnan jött és jól beilleszkedett, sokan járulnak hozzá sikeréhez – fejtette ki. Hozzátette, nagy különbség van azok között, akik legálisan jönnek, és azok között, akik illegálisan, mert a törvénytelenül érkezettek valószínűleg nem lettek volna pozitívan elbírálva, ha kérelmet adnak be. Ezért fontos különbséget tenni a legális és illegális migráció között – mutatott rá.

Európa szerepének változásáról szólva Kurz úgy fogalmazott, hogy a fő cél a gazdasági siker, ami az állások, a jólét, a fizetések alapja.

Fontos, hogy versenyben maradjon Európa. Sok ország most jól teljesít, de átalakulásokat láthatók globális szinten. Az eddigi eredményeket kemény munkával érték el, az EU fő célja pedig a versenyképesség megőrzése kell, hogy legyen. Kurz hangsúlyozta: demokráciában élünk a nyugati világban, és feladat vonzónak maradni más rendszerekkel ellentétben.