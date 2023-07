Simicskó István: Törvénytelen beleavatkozni hazánk belügyeibe

– Az EU kapcsán az is megjegyzendő, hogy béketervek kidolgozása helyett ismét a migránskvóta elfogadásán munkálkodnak.

– 2015 óta látjuk, hogy a tömeges illegális migráció milyen veszélyeket rejt Európa biztonságára nézve. Látjuk, hogy no-go zónák alakultak ki több nagyvárosban. Látjuk, hogy a más kultúrából érkező és a keresztény alapértékekre épülő európai társadalmakhoz képest teljesen más, sajnos nemegyszer azzal összeférhetetlen és ellenséges identitással bíró csoportok nagyon komoly biztonsági kockázatokat hordoznak magukban. Növekszik a terrortámadások és erőszakos cselekedetek száma, amelynek elszenvedői, áldozatai leginkább éppen azok az európai lakosok, amelyek munkája naggyá és a migránsok számára vonzóvá tette ezt a földrészt. Eddig homlokegyenest más magatartási szabályok között éltek azok az emberek, akik most milliószámra érkeznek Európába. Ebből sem tanult Brüsszel, sőt továbbra is az önfeladás útját járják.

Ahelyett, hogy megerősítenék a keresztény értékeket, amiket őseink ránk hagytak, inkább a kötelező migránskvótákkal az unió minden tagjára rá akarják erőltetni azt a bajt, amit jelentős részben ők hoztak a saját fejükre.

Még több meghívólevelet küldenek szerte Afrikába és Ázsiába, és nem a gyermekvállalásban, valamint a családok támogatásában látják a jövőt, hanem az önfeladás útját járják. Nem beszélve az embercsempészek számára nyújtott brüsszeli „életpályamodellről”.

– Megjegyzendő, hogy miközben a háborút és az illegális migrációt finanszírozza az EU, addig hazánk még mindig nem kapta meg az őt megillető forrásokat.

– Százmilliárd eurós hitelt akar felvenni Brüsszel, amiből ötvenmilliárd euróval támogatnák Ukrajnát. Eddig hetvenmilliárd eurós támogatást kapott az EU-tól Ukrajna, ám pontosan senki nem látja, hogy ezek a pénzek miként hasznosulnak, és az sem világos, hogy a tömegével adott kölcsönöket Ukrajna valaha vissza fogja-e fizetni. Ugyanakkor sok uniós tagország jogosan tartana igényt az EU-s forrásokra. Köztük Magyarország is, mivel ezek a pénzek járnak hazánknak. A háború értelmetlen táplálása helyett megoldási javaslatokat kell tenni, tűzszünetet és béketárgyalásokat kell kezdeményezni.

– Az utolsó ülésnapon szavazott a Tisztelt Ház a jövő évi költségvetésről. A jelenlegi körülmények között miért szükséges még a nyáron szavazni a büdzséről?

– Immár tízéves gyakorlat, hogy a parlament a nyáron fogadja a következő évi költségvetést. Huszonöt éve vagyok országgyűlési képviselő, és korábban voltak olyan december végi éjszakáink, amikor a parlamentben ültünk és több ezer módosító javaslatról vitáztunk. Egy ország stabilitását az is mutatja, hogy van egy időben elfogadott költségvetése, ami garantálja az állam egészének a működését, és a gazdaság iránti bizalmat is növeli. Még ha a nemzetközi környezet ennek jelenleg nem kedvez, akkor is jó látni azokat a fontosabb célokat, amelyeket a kormány megfogalmaz a társadalom- és a gazdaságpolitika területén.

Mivel háború van a szomszédban, így a mostani költségvetés alapvetően a védelem megerősítéséről szól. Ezért van soha nem látott összeg, közel kétezermilliárd forint a védelmi tárcánál, amely óriási lehetőségeket rejt magában.

Amikor honvédelmi miniszter voltam, akkor ennek töredéke, mindössze 350–450 milliárd forint volt a tárca költségvetése, amelyből mégis számos, a mai védelmi potenciált megalapozó intézkedést indítottunk el: többek között tízéves haderőfejlesztési program kezdődött, elkezdtük kiépíteni a területvédelmi tartalékos rendszert, illetve leraktuk a hazafias és honvédelmi nevelés alapjait. Szükség van arra, hogy a magyar honvédségnek korszerű, modern eszközei legyenek és ütemesen haladjon előre a haderő fejlesztése, ami szerintem jól halad. Emellett bővítjük a családtámogatások keretét és megtartjuk a 13. havi nyugdíjat, amik nekünk társadalompolitikai szempontból fontosak. Nyilván annak is örülnénk, ha végre a pedagógusok is méltó megbecsülésnek örvendhetnének. Ebben is elkötelezett a kormány. Azok a feszítő kérdések, amik a pedagógusokat terhelik, részben nyugvópontra érkezhetnek, főleg ha a fizetésüket is tisztességesen sikerül majd megemelni. Szövetségesként kell tekinteni a pedagógusokra, hiszen tudást és értékeket adnak át a jövő nemzedékének.