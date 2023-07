Váratlan fordulat a ferencvárosi pad ügyében

A Telex cikke szerint azonban szó sincs rongálásról. Mint kiderült, az Amnesty International Magyarország tagjai ismét akcióba lendültek, a léceket pedig csak az átfestés miatt szereltek le, majd újra a helyükre csavarozták.

A Tompa utcai pad jelenleg tehát ismét szivárványszínű.

A történtek előzménye, hogy július 6-án átadták Budapest első szivárványos köztéri padját a ferencvárosi Tompa utcában. A szivárványszínű festés ugyanakkor nem volt hosszú életű, Fradi-szurkolók egy csoportja az átadást követő reggelre ugyanis zöld-fehérre festette át.

„STOP LMBTQ”

„Ez a város nem az a város. Ferencváros. Lassan Baranyi és a többi libernyák is megtanulhatná” – kommentálták az akciót a FradiMob Facebook-oldalán. Az Amnesty International Magyarország nyomban feljelentést tett „bűncselekmény” miatt, majd újrafestette a padot. Az újrafestett pad láttán a szurkolói csoport reakciója sem maradt el. Mint írták: „Ez már hadüzenet! A libsik újrafestik a szivárványos padjukat Ferencvárosban. Kemény csapat” – fogalmaztak a Fradi-szurkolók, akik azt is megígérték, hogy az ügynek még lesz folytatása.

Így is lett: kedd reggelre a Tompa utca 17. szám alatt található pad ismét zöld-fehér színű lett, a pad előtti térkövekre pedig fekete festékkel azt írták, „STOP LMBTQ”. A padot végül szerda reggelre hagyományos barna színűre festették le, valamint a következő papírlapra írt szöveget ragasztották rá: „Én csak egy pad szeretnék lenni. Ami jó mindenkinek. Neked is. Neki is. Nekünk.”

A padfestés ügyén a 444.hu és Ferencváros baloldali polgármestere is egymásnak feszült, a portál egyik publicistája ugyanis úgy vélte, hogy

ez a történet valójában nem az LMBTQ-emberekről szól.

Inkább arról, hogy Baranyai Krisztina és az Amnesty ezáltal igazolja azt, hogy kiáll a melegekért.

Attól, hogy van egy szivárványosra festett pad egy fővárosi kerületben, nem lesz jobb 2023-ban melegnek lenni Magyarországon. Attól, hogy ekörül a pad körül ilyen indulatok válnak még láthatóbbá, egy kicsit rosszabb lesz melegnek lenni 2023-ban Magyarországon

– fogalmazott a publicista. Baranyi nyilvános Facebook-posztban reagált az írásra, amelyben azt bizonygatta, hogy akárcsak a Pride, a pad is mérföldkő az LMBTQ-személyek életében.

Közben tegnapi véleménycikkében folyamatosan nácizta a Tompa utcai padot zöld-fehérre festő Fradi-szurkolókat a Telex publicistája. Már csak a barnafestékes középenállók hiányoztak című írásában Sarkadi Zsolt összesen tízszer használja a náci szót, szerinte a nácikkal egy platformon állnak azok is, akik barnára festették vissza a hányatott sorsú padot. Mint írta, ebben a kérdésben nem lehet középen állni.

Borítókép: Tompa utcai pad. (Fotó: Éberling András)