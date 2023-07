Zavartalanul folytatódnak a nemzetközi felsőoktatási mobilitási programok

Hankó Balázs elmondta: a kuratórium részéről döntés született a 2024. június 30-át követő időszakra vonatkozó pályázatairól is. Az ülés során értékelték a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek pályázatait is, amelyekkel az Európai Tanács tavaly év végi határozata szerint a Tempus Közalapítvány jelenleg nem tehet jogi kötelezettségvállalást.

– Mivel a tanács határozata átmeneti jellegű és az Európai Bizottság további tájékoztatásáig van érvényben, a kuratórium az értékelést követően feltételes támogató döntést hozott az Erasmus+ hallgatói és munkatársi mobilitások pályázattípusban. A feltételes támogatói döntés azt jelenti, hogy bármelyik pályázóval akkor történhet meg a támogatási szerződés aláírása, ha erre az Európai Bizottság 2023. november 23-ig engedélyt ad a Tempus Közalapítványnak

– derült ki.

Az államtitkár arról is beszámolt: a végrehajtási határozatban nem érintett felsőoktatási intézmények részére a döntést követően megkezdődött a támogatói szerződések előkészítése. Leszögezte, hogy a nemzetközi felsőoktatási mobilitási programok tehát zavartalanul folytatódnak tovább minden egyetem számára. – A magyar kormány nem hagyja, hogy Brüsszel versenyhátrányt okozzon a magyar kutatóknak, diákoknak és biztosítja a jövőben is a szükséges forrásokat a programokhoz, legyen szó Erasmusról, Horizontról, vagy a COST (European Cooperation in Science and Technology - Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Területén) programról – húzta alá.

Az ügy előzménye, hogy az uniós források védelme érdekében a tagállamok többek között olyan döntést hoztak tavaly decemberben, hogy az EU nem köthet új szerződéseket a magánalapítványi formában működő egyetemekkel. Többek között azért, mert a kuratóriumokban politikusok is ülnek és ez összeférhetetlenséget jelent. Az Európai Bizottság megítélése szerint a politikusok szerepvállalása miatt a 21 alapítványú fenntartású egyetem közül tíz esetében vannak aggályok.

