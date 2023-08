Egy kampányra szabott médiabirodalom tündöklése és bukása – 5. rész

Lapunk 2019 szeptemberében elsőként számolt be az EzaLényeg-csoport baloldali kampányban játszott szerepéről. Sorozatunkban részletes kutatással bizonyítottuk, hogy a lejáratóoldalak tulajdonosai a milliárdos, részleteiben máig homályos külföldi finanszírozásból egy sor további honlapot működtethettek. Most azt is bemutatjuk, hogy míg önkéntesek ezrei ingyen kampányoltak, a baloldali médiabirodalom tulajdonosa a vereség évében is több tízmilliós nyereséggel zárt.

2021 őszén több hír is szólt arról, hogy a baloldali előválasztás tízezer aktivista önkéntes és ingyenes munkájával valósult meg. Sokan időt és pénzt nem kímélve dolgoztak tehát a hatpárti összefogás kampányán. Ám vannak, akik évek óta nagyon jól keresnek a baloldal bukott választásain.

Így van ezzel a baloldali médiabirodalom, a 2019-ben elindított EzaLényeg-csoport tulajdonosa, ifjabb Páva Zoltán is. A lejárató oldalakat kiadó Oraculum 2020 Kft. rögtön az indulás, a baloldal számára országos tekintetben vesztes önkormányzati választás évében 21,7 millió forint adózott eredményről adott számot. 2020-ban rekordmértékű, 52 millió forintos adózott nyereségre tettek szert, amelyet egy gyengébb év követett, valamivel több, mint 2,5 millió forintos adózás utáni profittal. Végül 2022-ben, a baloldal számára bukott kampányévben újra megerősödött, és 25,6 millió forintos adózott nyereségre tett szert a Páva-vállalkozás.

Nem volt ezzel egyedül. Korábban, a céges beszámolók nyilvánosságra kerülését követően a Magyar Nemzet cikksorozatban mutatta be, hogy sok balliberális elemzőcég, közvéleménykutató, médium és tanácsadó valójában jól járt a 2022-es vesztes választás évében.

Az MSZP-közeli Hírklikk csaknem tízsszeresére növelte profitját, a balliberális HVG kiadója közel félmilliárdos profittal zárt tavaly, Varga Zoltán médiatulajdonos 2,5 milliárdos osztalékot vett ki a Brüsszel által is finanszírozott Central Médiacsoportból, a részben szintén az Európai Bizottság által fenntartott 444.hu elérte az egymilliárdos árbevételt.

Emellett nőtt a Medián árbevétele is, miközben egy másik közvéleménykutató, a Závecz Research nettó árbevétele éves alapon 31 százalékkal emelkedett. A listát még hosszan lehetne folytatni.

Ebbe a sorba illeszkedik tehát az EzaLényeg-médiabirodalom is. A 2022-es kampányév rendkívül jövedelmezőnek bizonyult a kiadó, az Oraculum 2020 Kft. számára, ugyanis éves összevetésben csaknem megháromszorozták amúgy sem alacsony bevételeiket. A 2021-es 667,1 millióhoz képest tavaly a nettó 1,8 milliárdot is meghaladták az EzaLényeg kiadójának értékesítésből származó bevételei. A NIK tájékoztatása szerint ezzel az összeggel nagyjából azonos nagyságrendű utalások érkeztek Páva cégéhez az amerikai Action for Democracy-tól, és a vele azonos célokkal működő svájci alapítványtól. Mindezt úgy érték el, hogy mindösszesen két munkavállaló dolgozott a cégnél, egy munkavállalóra tehát nagyjából 900 millió forintnyi bevétel jutott.

A Magyar Nemzet már korábban beszámolt arról, hogy Páva Zoltán nem volt szűkmarkú magával, a profitnál nagyobb összeget, 28 millió forintot hagyott jóvá osztalékként. Ifjabb Páva emellett ügyvezetője a 2020 őszén alapított EagleEye-Marketing Kft.-nek, amely folyamatosan kap megbízásokat a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójától.

Jó eredményt ért el emellett az MPSP Consulting is, amelynek tulajdonosa Páva Hajnalka Gyöngyi (Páva Zoltán felesége), és Páva Zoltán 2012 óta cégjegyzésre jogosult. Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó cég 2021-ben 298,3 millió forint nettó árbevételt ért, amelyet 2022-ben, a kampányévben 443 millió forintra növelt. Ez a cég elmúlt hat évének legjobb eredményét is jelenti. A cég nyeresége közel duplájára, 20 millió forintról 39,4 millió forintra nőtt. Páva Hajnalka Gyöngyi mint tulajdonos a társaság eredménytartaléka terhére 30 millió forint osztalék kifizetése mellett döntött.

Emlékezetes, hogy mindemellett Karácsony Gergely 2021-es, valamint Márki-Zay Péter 2022-es vesztes kampányába még hosszú hónapokkal az elbukott választásokat követően is több százmillió forint érkezett.

A végső adományozók kiléte továbbra is titok, és a főpolgármester a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy ez – ha rajta múlik – az ő kampánya kapcsán nem is fog változni. Annyit mindenesetre lehet tudni, hogy Karácsony kampányadományainak nagyjából négyötöde devizában, euróban és fontban érkezett, míg Márki-Zay szervezete külföldről, Karácsony Gergely akkori főtanácsadójának szervezetétől, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy-tól kapott sok százmillió forintot.

Összefoglalva, a külföldről a baloldal kampányára érkezett források két, egymással összefüggő érdekkörhöz kerültek. Az egyik a baloldali médiabirodalom,

az EzaLényeg-csoport, amely 2019 és 2022. április 3. között nagyságrendileg háromnegyedmilliárd forintért hirdette tartalmait a nagy amerikai technológiai vállalatoknál, de eközben végig nyereséges volt.

A másik pedig

a Bajnai-féle DatAdat-csoport, amely a főpolgármester és hódmezővásárhelyi polgármester kampányában is nagy megbízásokat kapott.

A Magyar Nemzet átfogó írásban bizonyította, hogy a külföldről érkező pénzek – több mint négymilliárd forint – egy nagyobb része és a Karácsony-féle mozgalom rejtélyes forrásból eredő félmilliárdjának egésze a DatAdatnál kötött ki.