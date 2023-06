A dollárbaloldal bukása közben jól keresett az EzaLényeget kiadó cég tulajdonosa

Az Oraculum 2020 Kft. az MSZP- és DK-közeli EzaLényeg nevű álhírportál kiadója, a baloldal amerikai és svájci milliárdos kampánytámogatásainak egyik fő állomása. A dollármédia egyik legtehetősebb portálja a választási kampány végén több mint egymilliárd forinthoz jutott az Action for Democracytól. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint az Oraculum 320 millió forintot meghaladó összeget fizetett a Bajnai érdekkörébe tartozó DatAdatnak, emellett a Facebook hirdetéstára alapján több száz milliót költöttek az EzaLényeg hirdetéseire.

A főként kormányellenes lejárató anyagokat terjesztő portált működtető Oraculum egyébként Páva Zoltán tulajdonában van, aki a volt MSZP-s komlói polgármester és országgyűlési képviselő, idősebb Páva Zoltán fia. A család korábban a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok bőkezűségét egyaránt élvezhette. A DatAdathoz vezető szálak a könyvelésnél is összefonódnak, ugyanis a baloldali bizalmi Tóth Józsefné könyvel mindkét vállalatnak.

A 2022-es kampányév rendkívül jövedelmezőnek bizonyult az Oraculum számára, ugyanis csaknem megháromszorozták amúgy sem alacsony bevételeiket. A 2021-es 667,1 millióhoz képest tavaly a nettó 1,8 milliárdot is meghaladták az EzaLényeg kiadójának értékesítésből származó bevételei. A NIK tájékoztatása szerint ezzel az összeggel nagyjából azonos nagyságrendű utalások érkeztek Páva cégéhez az amerikai AD-tól, és a vele azonos célokkal működő svájci alapítványtól. Ennek tükrében némiképp megmosolyogtató, hogy a bevételeket szinte teljes egészében belföldi értékesítésként tüntetik fel a kiegészítő mellékletben.

Érdekesség még az is, hogy a cégnél egy-egy alkalmazottra 900 millió forintnyi bevétel jutott az elmúlt évben, ugyanis az Oraculum mindösszesen két munkavállalóval tevékenykedett. Minden bizonnyal a legtöbb – külföldi kampányfinanszírozást nélkülöző – munkaadó elégedett lenne fele ilyen jó mutatókkal is. A papíron rendkívül termelékeny munkavállalók jutalmazása látszólag nem volt összhangban munkájukkal, ugyanis a személyi jellegű ráfordításokat 6,5 millióval meg is vágták, így egész évben csak 8,4 millió forint jutott rájuk összesen.

Az ifjabb Pávának nem lehetett panasza az adózott eredményre, a 2021-es 2,6 millió forint közel tízszeresét, 25,6 milliót sikerült elérni a baloldal választási kudarca ellenére. Az alapító nem volt szűkmarkú magával, a profitnál nagyobb összeget, 28 millió forintot hagyott jóvá osztalékként.

Ifjabb Páva emellett ügyvezetője a 2020 őszén alapított EagleEye-Marketing Kft.-nek, amely folyamatosan kap támogatást a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójától.

Jó eredményt ért el emellett az MPSP Consulting, amelynek tulajdonosa Páva Hajnalka Gyöngyi (Páva Zoltán felesége), és Páva Zoltán 2012 óta cégjegyzésre jogosult. Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó cég 2021-ben 298,3 millió forint nettó árbevételt ért, amelyet 2022-ben, a kampányévben 443 millió forintra növelt. Ez a cég elmúlt hat évének legjobb eredményét is jelenti. A cég nyeresége közel duplájára, 20 millió forintról 39,4 millió forintra nőtt. Páva Hajnalka Gyöngyi, mint tulajdonos a társaság eredménytartaléka terhére 30 millió forint osztalék kifizetése mellett döntött.