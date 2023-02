Korányi szórta a pénzt, majd hazudozni kezdett

„Soha nem adtunk támogatást politikai pártoknak vagy jelölti kampányoknak” – állította az Rtl.hu-nak is megküldött közleményében Korányi Dávid, az amerikai pénzeket a magyar baloldal közelébe eljuttató Action for Democracy (AD) elnöke, akinek a hazugságait a kontextus mellőzésével, mindenféle kritika nélkül közölte le az RTL. Nem is ez a meglepő, hanem az, hogy ezt a könnyen ellenőrizhető ócska blöfföt hónapok óta hallhatjuk Korányi Dávidtól.

Az AD 1,08 milliárd forintot utalt az Ezalényeg.hu oldalt fenntartó Oraculum 2020 Kft.-nek a választási kampány utolsó hónapjaiban. Ebből 324 milliót tovább is utalt a DatAdatnak, de erről majd később.

Hogy az Oraculum pontosan mire költötte el a fennmaradó több mint 750 millió forintot, az nem világos. Az azonban biztos, hogy a társaság főtevékenysége egy politikai trollportál, az Ezalényeg.hu üzemeltetése. Ez az oldal teljesen nyilvánvalóan az egyesült ellenzék országos és helyi kampányát szolgálta ki. Vagyis tényszerűen kijelenthető, hogy Korányi Dávid hazudik, amikor arról beszél, hogy helyi vagy jelölti kampányt nem támogatott a szervezete a választások során. Ezt ráadásul már egy felületes tartalomelemzéssel is ki lehet mutatni, nem kell hozzá nagy tudomány.

A választás előtt az Ezalényeg.hu csaknem nyolcvan helyi oldalt működtetett, amelyeknek külön Facebook-oldalaik is voltak, és olyan nevek alatt futottak például, hogy Ezalé­nyeg.hu – Pestlőrinc, Ezalényeg.hu – Hegyvidék, Ezalényeg.hu – Nógrád és így tovább.

Miközben Korányi Dávid szerint ők nem támogattak semmiféle helyi kampányt, aközben a tőle egymilliárd forintot kapó Ezalényeg.hu dunakeszieket célzó helyi változata szerint a kormánypárti Tuzson Bence személyesen fűtötte az inflációt. Ugyanebben az írásban néhány sorral lejjebb ez az örökbecsű szöveg olvasható: „Márki-Zay Péter, Dorosz Dávid és számos nagy tudású szakember éjt nappallá téve azon dolgozik, hogyan lehetne leállítani a pusztító áremelkedést és értékállóvá tenni a járandóságokat és a béreket.” Biztosan nem fogják kitalálni, hogy ki volt a baloldal és a kormánypárt jelöltje Dunakeszin 2022 áprilisában! A válasz: Dorosz Dávid és Tuzson Bence.

Ez nem egyedi eset. Miközben Korányi ugye nem támogat helyi kampányokat, aközben az Ezalényeg.hu-ról tájékozódó olvasók a mai napig úgy tudhatják, hogy Szombathelyen Hende Csaba, Mátyásföldön Szatmáry Kristóf, Baján Zsigó Róbert, Debrecenben Kósa Lajos, Vácipolyon pedig épp Rétvári Bence szabadította el az inflációt. Kettőt találhat a kedves olvasó, hogy a felsorolt politikusok ellenében kik kínálták a megoldást az áremelkedésekre. Bizony, véletlenül pont az ellenzéki összefogás helyben induló jelöltjei „dolgoztak éjt nappallá téve”.

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy ezek az áremelkedésről szóló cikkek azután kezdtek megjelenni a helyi Ezalényeg-oldalakon, hogy az Action for Democracy elkezdte az utalásokat az Ezalényeg.hu kiadójának. A Korányi Dávid vezette szervezet tehát 1,08 milliárd forintnyi dollárt küldött az Oraculum 2020 Kft.-nek.

A cég vezetője, tulajdonosa ifjabb Páva Zoltán, aki 2008 és 2010 között a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején a Miniszterelnöki Hivatalban volt tanácsadó. Arról eddig kevés szó esett, és érdekesség, hogy Korányi és Páva jó eséllyel ismerhetik egymást, ugyanis Korányi Dávid is ebben az időszakban dolgozott az MH-ban: 2009-től a Bajnai-kabinetben a kormányfő kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, majd 2009 augusztusában az MH kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkára lett. A munkahelyük mellett egy korosztályba is tartoznak: Páva Zoltán márciusban lesz 44 éves, míg Korányi nemrég töltötte be a 42-t. Mindez persze nem garancia arra, hogy ismerik egymást, de két vadidegen viszonylag ritkán utal át egymásnak egymilliárd forintnyi dollárt.

Az amerikai pénzből a legtöbbet Korányi és Páva volt – és vélhetően jelenlegi – főnökei kapták, akik a DatAdat-cégcsoport tulajdonosai: Bajnai Gordon, Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám és Dessewffy Tibor 1,8 milliárd forintnyi dollárhoz jutottak hozzá. Az a mai napig rejtély, hogy Bajnaiék mit kezdtek ezzel a pénzzel, kampányra ugyanis látszólag nem jutott belőle. A DatAdat nyilvánosság előtt is ismert termékei, mint például Gyurcsány Ferenc chatbotja, már évekkel ezelőtti produktumok. Bajnaiék cége a választást megelőző időszakban számos petíció kapcsán gyűjtött választói adatokat, ám az ellenzék brutális veresége nem éppen arra enged következtetni, hogy ezeket sikerrel használták volna – ha használták egyáltalán – a mozgósítás során.

Sőt Bajnai Gordon és társai egyenesen kikérték maguknak, amikor több jobboldali portál is azt feltételezte, hogy a DatAdat állt a választások előtt tömegesen kiküldött sms-ek mögött. A bíróság Bajnaiéknak adott igazat, tévesen feltételeztük, hogy a DatAdat érdemben tett is valamit a kampány során 1,8 milliárdért.

Felmerül tehát a kérdés, hogy Bajnai és haverjai mit kezdtek ezzel a pénzzel. Nem úgy tűnik, mintha értelmesen elköltötték volna, és amíg erről nem adnak számot, addig marad az erős feltételezés: Korányi és Páva kitömték a volt főnökeiket amerikai pénzzel, miközben a tengerentúli támogatóik arra számíthattak, hogy ez az összeg Orbán Viktor megbuktatására fog menni. A „mikroadományok” felajánlóinál csak Márki-Zay Péter volt naivabb, aki a mai napig azt gondolja, hogy az ő kampányát, miniszterelnök-jelölti korteskedését finanszírozták. Látszólag ez így történt: a Mindenki Magyarországa Mozgalom 1,84 milliárd forintnyi dollárt kapott az Action for Democracytól. Csakhogy ebből tovább kellett utalniuk 1,4 milliárdot a DatAdatnak. A dollárbaloldal lúzerének személye pedig változatlan: Karácsony Gergelynek nem jutott semmi.