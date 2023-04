Így hálózza be a vidék Magyarországát Soros dollármédiája

Gurultak a dollárok a vidékieket „felvilágosító” kampánylaphoz

A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó eDemokrácia Műhely Egyesület a NIK nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18.090.600 forintot kapott az Action for Democracytól. Érdekes, hogy a választás előtti évben zárt nyereséggel először az egyesület, 22,5 millió forint adózás előtti eredménnyel. A 2021-es évben 61,4 millió forint támogatást kaptak, míg 2020-ban csak 11,4 milliót.

Az eDemokrácia Műhely Egyesület jogi képviselője László János, aki az egykori SZDSZ-es főpolgármester Demszky Gábor alatt a Budapest című portál felelős szerkesztője volt. A szervezet másik alapítója Sükösd Miklós, a Soros-egyetem, vagyis a CEU docense.

Korábban a Norvég Alap is szerepelt az eDemokrácia Egyesület támogatói között. A szervezet az Üvegfalu című pályázatával nyert a Norvég Alap kiírásán. Fontos megjegyezni, hogy Soros György alapítványa, az Open Society Foundations 2017-ben 35 ezer, míg 2020-ban 25 ezer dollárral támogatta az egyesület munkáját. Az eDemokrácia Műhely egyébként tavaly aktívan hirdetett választásra buzdító bejegyzéseket. A kampányban 1,6 millió forintot költöttek a Nyomtass te is! felületén található hirdetésekre.

Érdekesség, hogy a Facebook hirdetési könyvtára szerint szintén ez a szervezet finanszírozta a Borsod24 (1,2 millió forint) és a Szol24 (434 ezer forint) helyi ügyekkel foglalkozó baloldali hírportálok internetes hirdetéseit is. A honlapján magát pártoktól független közösségi hetilapnak és mozgalomnak bemutató Nyomtass te is! azzal a küldetéssel állt a nyilvánosság elé, hogy eljuttatja a valódi híreket a hiteles információktól elzárt településekre. Ezzel szemben a választási kampányában, illetve azt megelőzően is csak baloldali híreket és álláspontokat jelenítettek meg, továbbá baloldali politikusok és celebek is részt vettek a lap népszerűsítésében, terjesztésében, például Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt is.

Az ismert kormánykritikus humorista, Bödőcs Tibor pedig a voksolás előtt néhány nappal egy vidékieket lenéző rövid videót tett közzé, amelyben felhívta a figyelmet a Nyomtass te is! újság terjesztésének fontosságára.



Debrecenben is építenék Soros új világát

Az országos hálózatok mellett egy-egy nagy megyeszékhelyen is igyekeztek kiépíteni Sorosék a saját világnézetüket népszerűsítő sajtót. Az Együtt Debrecenért Egyesület 1998-ban alakult és a Facebook-oldalának névjegye alapján „célja a helyi közéletben, kulturális életben részvétel, szerepvállalás.” A Civil Információs Portálon bővebb leírás is szerepel, amely szerint „az egyesület célja, a polgári egyesületi hagyományok fejlesztésével olyan debreceni szellemi műhely létrehozása, melynek tagjai a nyitott társadalom eszméjének jegyében kívánnak aktív köz-, illetve társasági életet élni. Az egyesület szellemi műhelyként formálója kíván lenni a helyi közéletnek”. Természetesen a nyitott társadalom eszméje melletti elkötelezettség egyben a Soros-hálózat iránti lojalitást is jelenti, hiszen mint tudjuk, az amerikai spekuláns „zászlóshajója” a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations – OSF).

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a nyitott társadalom eszméjét valló Együtt Debrecenért Egyesület és az OSF között bizonyítható pénzügyi kapcsolat áll fenn.

A Soros-alapítvány 2019-ben és 2020-ban összesen 40 ezer dollárral támogatta a „civil” szervezetet. Az OSF ezt a pénzt kifejezetten egy helyi online portál létrehozására szánta és 2019-ben – egy ugyanilyen nevű Facebook-oldal átalakulásával és az Együtt Debrecenért Egyesület kiadásában – el is indult a debreciner.hu, mely a saját bevallása szerint szoros kapcsolatban áll a Szabad Európa szerkesztőségével. A Soros-hálózat tehát nemcsak országos szinten, hanem helyi szinteken is részt vesz a balliberális dollármédia létrehozásában és működtetésében, ugyanis a debreciner.hu alapításának évében, 2019-ben, 15 ezer dollárt folyósított az OSF a portál működtetésére. Az indoklás szerint „a pályázat célja egy független, online, észak-kelet magyarországi regionális médium, a debreciner.hu fejlesztésének támogatása”. Egy év múlva, 2020-ban további 25 ezer dollárt utalt az OSF az Együtt Debrecenért Egyesületnek, szintén a helyi dollármédia működtetésének támogatásáért.

A debreciner.hu-t kiadó Együtt Debrecenért Egyesületet – a már említett Civil Információs Portál nyilvános adatai alapján – Giczei Péter, Gadus István és Porcsin Zsolt vezeti. Giczei – aki a nyilvánosságban Giczey-nek írja a nevét – egy beágyazott Soroshoz hű „civil” aktivista, hiszen amellett, hogy elnökként vezeti az Együtt Debrecenért Egyesületet, a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) szakmai vezetőjeként és mentor-trénereként dolgozik. A CKA 2016 és 2021 között közvetlen támogatásban részesült Soros György alapítványától. Az OSFöt év alatt összesen majdnem 2,5 millió dollárt utalt a CKA-nak, főként a „közösségi aktivizmus” elősegítésére. Az Együtt Debrecenért Egyesület csak 2023. február 12-én töltötte fel a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amelyből kiderül, hogy 7.5 millió forint támogatást kaptak az Európai Unió költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől.

Egri szín, és kecskeméti „kecsup”

Eger is fontos színhelye Sorosék vidéki terjeszkedésének, a hevesi vármegyeszékhelyen az Egri Szín (egriszin.hu) képviseli a dollármédiát.

A portált az Egri Újságíró Egylet Egyesület üzemelteti, amelynek vezetője, Weil Zoltán, korábban a városi televízióban készített közéleti műsort, Féktelenül címmel és Soros egyeteme, a CEU mellett is kiállt 2017-ben. Az újságíró egylet 2015-ben másfél millió forint támogatást kapott a Soros Györgyhöz köthető Ökotárs Alapítványon keresztül. Az online-kommunikációs kampányt célzó projektet a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozta.

Az Egri Újságíró Egylet 2013-ban is nyert 2,6 millió forintot a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán, szintén az Ökotárson keresztül. Az egriszin.hu tagja a szabadhírek.hu-nak, amely saját magát a független vidéki sajtó gyűjtőoldalának nevezi. A Szabadhíreket a szombathelyi régi szocialista kampányszervezőhöz, Gyurcsány Ferenc bizalmi emberéhez, Czeglédy Csabához köthető Nyugat Média és Világháló Egyesület adja ki. Az egyesület az OSF támogatását is élvezi, hiszen 2017 és 2020 között összesen 259.142 dollárt, csaknem 90 millió forintot kapott Soros György alapítványától.

Kecskeméten dollármédium szerepét a KecsUP (kecsup.hu) tölti be. A portál 2019-es indulásakor a Magyar Narancs számolt be arról, hogy „a KecsUP.hu finanszírozását egy pici magáncég, az AB Holding Kft. végzi, tulajdonosa Alter Róbert és felesége. A kecsup.hu eddigi Facebook-hirdetéseit is az AB Holding fizette, összesen 394121 forintot fordítva erre a célra. A portál jelenlegi kiadóját, az Áramlat Alapítványt 2020 elején jegyezték be és a kuratóriumában a DK-hoz, a Jobbikhoz és az MSZP-hez közeli személyek ülnek. De nemcsak az Áramlat Alapítvány vezetése mutat baloldali koalíciós jelleget, hanem a finanszírozása is. Az elmúlt években a DK, az LMP és a Jobbik alapítványa is támogatta a szervezetet. Ahogy a Magyar Nemzet korábban megírta, 2020-ban és 2021-ben a Gyurcsány-párt alapítványától, az Új Köztársaságért Alapítványtól, az LMP-közeli Ökopolisz Alapítványtól és Jobbikhoz közel álló Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítványtól sok millió forint jutott a kiadóhoz.

Az Áramlat Alapítvány mögött a pártpénzeken túl amerikai dollárok is megjelentek, hiszen már a bejegyzésének évében részesült a Soros-hálózat adományaiból. Az alapítvány 2020-ban 15 ezer dollárt kapott az amerikai spekulánstól, kifejezetten a helyi portál fenntartásának támogatására. A kecsup.hu kiadóját 2021-ben is támogatta a Soros-hálózat. Az Áramlat Alapítvány birosag.hu-ra feltöltött beszámolója alapján 8,4 millió forintot kapott az Open Society Foundations svájci szervezetétől.



Pécsre és Sopronba is gurulnak a dollárok

A dollármédiuma Pécsen megtalálható, méghozzá a Szabad Pécs (szabadpecs.hu) portál az, amelynek kiadója, a Freedom Media PR Kft. már részesült a Soros-hálózat adományaiból. A cég 2020-ban 15 ezer dollárt kapott az amerikai spekulánstól, konkrétan a Szabad Pécs fenntartására.

Az ország nyugati végében is fontosnak tartották Sorosék a média kiépítését.

Az enyugat.hu 2020 óta létezik és a Facebook-oldalukon található bemutatkozó sorokban azt írják: „hírek, helyben. Sopronból és környékéről, a határ mindkét oldaláról”. A portál kiadója a szombathelyi nyugat.hu-t is működtető Nyugat Média és Világháló Egyesület 1999-ben alakult. A szervezet a már említett és többmilliárdos költségvetési csalás vádjával éppen bírósági eljárás alatt álló Czeglédy Csabához köthető. A Soros-alapítvány 2017 és 2020 között összesen 259 ezer dollárral, vagyis nagyjából 100 millió forinttal támogatta a Nyugat Média és Világháló Egyesületet. A fentieken túl az OSF 2020-ban közvetlenül is támogatta az enyugat.hu-t, méghozzá 18 ezer dollárral, ami közel 7 millió forint volt.

Szegedre is megérkeztek a Soros-dollárok, ott a szegeder.hu portált támogatja a spekuláns: ide 2020-ban szintén 18 ezer dollárt folyósított.

Márki-Zay egyik jelöltje volt a frisshírek.hu kiadója

Zalaegerszegen egyelőre csak a gyanúja vetődött fel dollármédia jelenlétének, a 2022-ben létrehozott frisshirek.hu-val kapcsolatban elképzelhető a tengerentúli finanszírozás. A frisshirek.hu mind a 19 vármegyében jelen van helyi honlapok formájában. A hírportál kiadója a zalaegerszegi székhelyű Genesis Médiacsoport Kft.

A céget 2022-ben alapították, a laptulajdonos és felelős kiadó pedig Föőr Gábor, aki több újságíróval együtt Márki-Zay Péter volt baloldali miniszterelnök-jelölt köréhez állt közel, és mint tudjuk, a hódmezővásárhelyi polgármester által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom éppen 2022-ben kapott milliárdos nagyságrendű forrásokat az Egyesült Államokból.

Bár a bemutatkozásukban pártatlanságot ígértek, a portálon többségében a baloldalnak kedvező hírek jelennek meg. Az Origo egy tavaly novemberi cikkében úgy fogalmazott, hogy „a Frisshírek kiadójának - az idei választások előtt egy hónappal alapított Genesis Médiacsoport Kft-nek - a tulajdonosa, Föőr Gábor ugyanis egyértelműen Márki-Zay Péterhez kötődik.

A portál lapigazgatója tavaly a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) jelöltjeként indult az ellenzéki előválasztáson, és 2021 szeptemberében Márki-Zay maga ment el Zalaegerszegre, hogy személyes jelenlétével is támogassa a Frisshírek tulajának kampányát.

(...) Föőr Gábor csapata tízmilliós nagyságrendben költött hirdetésekre az elmúlt hónapokban, azt viszont nem tudni, milyen forrásokból futotta ezekre a reklámokra.” Az Origo szerint mindez felveti a kérdést, hogy vajon az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltjét támogató média létrehozására is költöttek-e azokból a milliárdokból, amiket Amerikából küldtek ismeretlen adományozók a baloldal választási kampányára. Azóta a Magyar Nemzet a napokban megírta, hogy információi szerint a sokáig ismeretlen „adományozók” egyike maga Soros György, méghozzá a 4 milliárd forint kétharmadát a spekuláns biztosította. A frisshirek.hu tulajdonosa tagadta, hogy kaptak volna pénzt az MMM-től és Márki-Zay Péter mozgalma is ezt kommunikálta. Sőt, utóbbi egyenesen elhatárolódott attól a Föőr Gábortól, akit Zalaegerszegen indítottak a 2021-es baloldali előválasztáson.