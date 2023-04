Ezek a legnagyobb magyarországi haszonélvezői a Soros-dollároknak

– A befogadás, a nyitottság és a közösségépítés jól hangzó célkitűzései gyakran előfordulnak a Soros-alapítvány által indított pályázatokban, de valójában a programok célja a hagyományos társadalmi normák fellazítása. – A több százmillió forinttal kitömött Civil Kollégium Alapítvány korábban azt a Hallgatói Hálózatot is koordinálta, amelynek tagjai 2013-ban és 2014-ben számos utcai demonstráción, köztük a Fidesz Lendvay utcai székháza elleni támadásnál is ott voltak. – Százmilliós nagyságrendben ömlött a pénz az Alternatív Közösségek Egyesületéhez, amely már tavaly elkezdett tüntetéseket szervezni az épülő debreceni akkumulátorgyár ellen. – Bőven jut Soros-dollár a Magyar Helsinki Bizottságnak, amely vezető szerepet játszott korábban a hazai börtönbizniszben. – A spekuláns régi harcostársai által vezetett angliai Sigrid Rausing Trust nevű NGO - amely emberi jogi mozgalmak támogatására szakosodott - az Open Society Foundations után a legnagyobb finanszírozója a hazai Soros-hálózatnak. – Az LMBTQ-aktivisták sem maradnak Soros-közeli pénzek nélkül: a Háttér Társaság, a NANE és a Patent Egyesület együtt közel 300 millió forintban részesült.

Több évtizede zajlik a nyugati civilizáció alapvető átalakítását célzó emberkísérlet, az úgynevezett nyílt társadalom létrehozása, amelynek fő teoretikusa Karl Popper osztrák származású angol filozófus volt, manapság pedig Soros György, amerikai milliárdos spekuláns a zászlóvivője. Az ideológia gyakorlati megvalósításának nagy lendületet adott a 80-as években felgyorsult globalizáció, illetve a szintén nagyobb sebességi fokozatba léptetett multikulturalizmus.

A társadalmak formálása ugyanakkor nem csupán ideológiai kérdés, hiszen óriási gazdasági hasznot is húz belőle a globalista elit. Az üzleti szemlélet jellemzi Soros György tevékenységét is, akit a balliberális politikai és média elit mégis pusztán filantrópként, jó szándékú mecénásként állít a közvélemény elé.

A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: a spekuláns hosszú távú befektetésnek tekinti a sokmilliárdos pénzügyi támogatást, amit civil szervezetek, médiumok, alapítványok, NGO-k százainak nyújt évtizedek óta. Ezt a kiterjedt szervezeti hálót nevezzük Soros-hálózatnak, amelynek magyarországi lerakatait az utóbbi években is hatalmas pénzösszegekkel támogatta az amerikai spekuláns.

Cikksorozatunk előző részeiben bemutattuk, hogy az Európai Unió intézményei és a washingtoni adminisztráció egyaránt milliárdokkal támogatja a Soros-világ hazai szervezeteit. Kijelenthető, hogy az eurók és dollárok rendre ott landolnak, ahol Soros pénze is megjelenik.

Ezúttal azt tárjuk fel, hogy az utóbbi időszakban milyen formában és mekkora összegekkel finanszírozta maga Soros György a magyarországi „civil” szervezeteket és sajtóorgánumokat. Nem kevés pénzről van szó, az alábbiakban mintegy 2,42 milliárd forint támogatási összeg kedvezményezettjeit és felhasználási célját mutatjuk be.

Soros alapítványa is kinyitotta a pénzcsapot

Az Open Society Foundations (OSF) Soros György alapítványa széles körben támogatja a nyílt társadalom eszmeiségét hirdető és megvalósítani igyekvő szervezeteket és médiumokat.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány az OSF internetes oldala szerint 2016-tól 2021-ig közel 45 millió forintot kapott.

A Transparency International Magyarországnak 2021-ben 12 millió forint jutott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól az uniós pénzek monitorozása című projektre. Ugyanebben az évben 4,4 millió forint támogatás érkezett Soros György alapítványától a Stronger Roots – Legyünk Nyitottak! Egy befogadó és elkötelezett közösség az integritásért nevű programra.

A K-Monitor 29 millió forintot kapott az Open Society Foundations-től az EU pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló eszközök felmérésére. Nem ez volt az első eset, hiszen az évek során már több mint 70 millió forint értékben támogatta őket Soros. A 2021. évi közhasznúsági jelentésből kiderül az is, hogy a K-Monitor 5,8 millió forintot kapott a Hálapénz a szülészetben című programra, amely során együttműködtek a baloldali 24.hu és 444.hu-val. A Soros által is támogatott – szintén amerikai – EDGE Funders Alliance 6,9 millió forinttal támogatta a K-Monitort, amit közösségfejlesztésre fordíthattak.

A Civil Kollégium Alapítvány (CKA) közösségszervezés és általános támogatás címen több mint 250 millió forint támogatást kapott az Open Society Foundations-től. A Magyar Nemzet a közelmúltban írt arról, hogy a CKA négy hónapos amerikai ösztöndíjprogramot hirdetett meg.

Az alapítvány Facebook-bejegyzéséből kiderül, az ösztöndíj négy témakört érint: a környezetvédelem, a béke és konfliktusmegoldás, az átláthatóság és elszámoltathatóság, a nők és nemek közötti egyenlőség.

Az ösztöndíjat az International Research & Exchanges Board (IREX) kínálta, amelynek fő támogatói között ott van Soros György alapítványa, az Open Society Foundations is.

A cikk emlékeztet arra is, hogy a CKA korábban azt a Hallgatói Hálózatot (HaHa) is koordinálta, amelynek tagjai 2013-ban és 2014-ben számos utcai demonstráción, köztük a Fidesz Lendvay utcai székháza elleni támadásnál is ott voltak. A szervezet belső levelezése alapján pedig nyilvánosságra került, hogy a HaHa aktivistáit az amerikai baloldalhoz köthető szakemberek készítették fel.