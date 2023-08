Egymillió dollár a prostituáltak és az LMBTQ-közösség jogvédőinek

Soros György alapítványai az elmúlt öt évben csaknem egymillió dollárral támogatták a prostituáltakat és az LMBTQ-közösség tagjait segítő NGO-kat is Magyarországon – derül ki az Átlátszó összeállításából. Az LMBTQ-jogvédelemmel foglalkozó Háttér Társaság több fronton is meghálálta ezt a támogatást, mint megírtuk, külföldön és belföldön is folyamatosan szervezkednek a magyar gyermekvédelmi törvény ellen, karöltve a balliberális erőkkel.