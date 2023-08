Kiszelly Zoltán: Pressman küldetéstudatos politikai aktivista, aki élvezi a provokációt

– David Pressman nem diplomataként viselkedik, hanem küldetéstudatos politikai aktivistaként, akin látszódik, hogy élvezi a provokációt – erősítette meg az Origónak Kiszelly Zoltán, miután Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség budapesti előadásában rámutatott: egy nagykövetnek nem az a feladata, hogy a másik ország kultúráját leépítse, kritizálja, hanem hogy a két ország kapcsolatát és kommunikációját erősítse. Amit Pressman tesz, az politikai aktivizmus, ami Carlson véleménye szerint korábban soha nem fordult elő.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint Magyarországra sokáig pénz alapján lehetett amerikai nagykövetnek jönni. Nagyjából 200-300 ezer dolláros kampánytámogatásért cserébe szinte bárki lehetett nagykövet, ami nem is volt baj, mert azt mutatta, hogy jók voltak a kapcsolatok a két ország között. Ez a gyakorlat főként a Biden-adminisztráció alatt romlott el, mert a magyar kormány Trump politikáját támogatta. Bidenék így szakítottak az eddigi hagyományokkal, és Pressman személyében egy LMBTQ-aktivistát küldtek el Budapestre. Kiemelte azt is, hogy

a demokraták kívülről akarnak nyomást gyakorolni Budapestre, fegyverküldést és a genderideológia támogatását várva el a magyar kormánytól. Ennek a nyomásnak a szomorú csúcspontja a vízumszankció

– mutatott rá.

Kiszelly Zoltán továbbá jelezte, hogy Sorosék és a Szabad Európa magyar nyelvű propagandaadása után most már ráadásul a US Aid is Magyarországra dolgozik, egyre több dollár gurul a dollárbaloldalhoz és médiájához. Véleménye szerint azonban mindez semmit sem ér, mert a magyarok elkötelezetten békepártiak és Amerikában is fordul a szél. Ott ugyanis már sokallják az Ukrajnára költött 150 milliárd dollárt, aminek az Egyesült Államokban is bőven meglenne helye – mondta a politológus.