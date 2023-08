Magyarország lejáratása lehetett a célja az elfogult jogállamiság jelentésnek

– Az Európai Bizottság olyan eszköznek tekinti az erősen elfogult, éves jogállamisági jelentéseket, amelyekkel hátrányosan megkülönböztetheti a konzervatív vezetésű államokat, mint például hazánk vagy Lengyelország, s e dokumentumokra hivatkozva akár az uniós forrásokat is visszatarthatják – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel a Europe Right Now elnevezésű brüsszeli online lapnak. Amint a Nézőpont Intézet igazgatója kifejtette, a magyarországi helyzetet górcső alá vevő vizsgálat egyáltalán nem volt fairnek nevezhető, ugyanis Magyar Gábor, a jelentés előkészítő delegációjának kapcsolattartója közismerten elfogult a kormánnyal szemben, s nyilvános szerepléseiben és nyilatkozataiban rendszeresen hangot is ad a bírálatainak.

– Ennek eredményeképpen csak olyanokat kérdeztek meg, akik szintén kritikusan szemlélik a magyar kormány tevékenységét. Az elkészült jelentés nem is lehet objektív, hiszen azzal kifejezetten Magyarország lejáratására törekedtek – fogalmazott Mráz.

Az intézetvezető felidézte: februárban és júniusban több intézetvezető társával közösen egy-egy indulatos levélben jelezték az aggályaikat és kifogásaikat az Európai Bizottságnál és új, objektív testület felállítását követelték a vizsgálódás elvégzésére. – Ám a bizottság hat hónap késéssel érkező válaszában csalódnunk kellett, mivel semmilyen hajlandóságot nem mutatnak arra, hogy lecseréljék a jelentés előkészítőit. Láthatóan szemernyire sem zavarja őket, hogy egy olyan figura vezeti a vizsgálatot, aki a kormánnyal szembeni szubjektív ellenérzéseit helyezi előtérbe. A bizottság mindössze annyit üzent, hogy minden az előírásoknak megfelelően zajlott, mivel számos forrással és kutatóval is egyeztetett a delegációjuk. Ám ez mit sem ér, ha egyoldalúan a nekik tetsző nézeteket képviselő szereplőket válogatták ki. Márpedig hogy ez így történt, az is alátámasztja, hogy a jobboldali, konzervatív szemléletű szervezetekkel épp csak annyit egyeztettek, hogy kipipálhassák a konzultáció megtörténtét és a diverzitás látszatát keltsék – fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel.

Mint az igazgató rámutatott: jelenleg nemhogy a függetlenség kritériumának nem felel meg a brüsszeli adminisztráció, hanem a liberális ideológia terjesztését tűzte zászlajára. Szavai szerint az Európai Bizottság hozzáállása további konfliktusokat generálhat az unión belül, mivel az elmúlt időszakban több uniós országban is konzervatív kormány lépett hivatalba.

Emlékeztetőül: az Európai Bizottság évente készít jogállamisági jelentést az egyes tagállamokról, s ennek során egyebek mellett az igazságszolgáltatás rendszerét, a korrupcióellenes erőfeszítéseket, valamint a médiapluralizmus helyzetét vizsgálják, és az előző évi értékeléssel vetik össze.