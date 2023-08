Nem volt problémamentes a közlekedés a városban, még az egyik villamos is leállt a tömeg miatt

Szombaton megkezdődött Budapesten az atlétikai világbajnokság, és a fővárosban is javában zajlanak az augusztus huszadikai nemzeti ünnephez kapcsolódó programok. Korábban a Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy a rendezvények idején ideiglenesen korlátozzák a gyalogos- és a közúti forgalmat, az útlezárások Budapest tizenegy kerületét érintik. Mind a BRFK, mind a BKK illetékesei azt kérték, hogy aki a hétvégén a belvárosban közlekedik, ne induljon útnak autóval, ehelyett válassza a közösségi közlekedést, különösen a metrót.

Olvasói jelzések alapján a fővárosi tömegközlekedési járatok megállóiban azonban nagyon sokat kellett várni, rengeteg utas várakozott, nincs elég járat.

Beszámoltunk már a közlekedésben jelentős fennakadásokat okozó forgalmi dugókról és az Üllői útra kihelyezett karókról, úgynevezett pollerekről is, amelyeket a biciklisávok védelmében telepítettek.

Vasárnap délelőtt a rengeteg gyalogos miatt nem járt a 19-es villamos

a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Clark Ádám tér, Jégverem utca között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ Facebook-oldalán. A BKK a közlekedőknek a H5-ös HÉV-et javasolta.

Kérdéseinkkel már szombaton megkerestük a BKK sajtóosztályát, amelyekre ma kaptunk választ.

„Az elakadásokkal, dugókkal és a hatalmas várakozó tömeggel kapcsolatban kérdésünkre azt írták: „Az állami és egyházi rendezvények, az Atlétikai VB, valamint Magyarországra érkező diplomáciai küldöttségek miatt az augusztus 20-i hétvégén számos járat közlekedése eltér a megszokottól, mivel azok közlekedését lezárások és korlátozások, hatósági intézkedések befolyásolják. A járatok közlekedésével kapcsolatban a legfrissebb információk a folyamatosan frissülő weboldalunkon, a BKK Info felületein, valamint a BudapestGO applikációban érhetők el. A kollégáinktól kapott információk alapján az idei évben az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan alakul a forgalom augusztus 20-án, illetve az ünnepi hétvégén.”

A válaszlevélben azt is hozzátették, a BKK munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a társaság ügyfelei a leggyorsabban és a legkényelmesebb módon érjenek célba. „Ennek érdekében kollégáink folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal – így többek között a rendőrséggel és az operatív törzzsel is – a változásokról. Az azonos időpontra szervezett rendezvények miatti korlátozások lebonyolítása azonban jelentős kihívást jelent a hatóságoknak, amelyek így a közlekedést, így a közösség közlekedést is érinthetik.”

Borítókép: Tömeg a villamos előtt augusztus huszadikán (Fotó: Mirkó István)