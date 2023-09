Akár már jövőre bevezethetik a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét

– A kormányzat azon dolgozik, hogy akár már a jövő év elején be lehessen vezetni a háromgyerekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességét – mondta a Hír TV Napi aktuális című műsorában a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy a bejelentett intézkedéseknél – ahogy eddig is – figyelembe kell venni a magyar gazdaság teljesítő képességét.

A demográfiai csúccsal kapcsolatban hangsúlyozta: a fórum önmagában nem jelent automatikusan a születések számának emelkedését, tapasztalatcserére és együtt gondolkodásra azonban alkalmas.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban rendezik az ötödik budapesti demográfiai csúcsot, ahol Orbán Viktor elmondta: Magyarország a családok és a demográfia ügyének leghangosabb és legkitartóbb szószólója a nemzetközi politikában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy össze kell állítani a magyar családpolitika 2.0 programját, továbbá leszögezte, hogy a tervek között szerepel az szja-mentesség kiterjesztése a háromgyermekes édesanyákra is.

A kormányfő ma reggel a Kossuth rádiónak adott interjúban személyes céljának nevezte, hogy Magyarországon a gyermeket vállaló családok jobban éljenek, mint azok, akik nem vállalnak.

– A kormány célja, hogy aki gyereket vállal, az anyagilag is jobban éljen, mint azok, akik nem, és hogy a fiatalok ne rettenjenek vissza a gyermekvállalástól azért, mert pénzügyi, gazdasági nehézségeik vannak. Európában nincs közös demográfiai politika, mert ha mindenki úgy gondolkodna, mint mi, akkor Európában az első számú politikai probléma a demográfiai probléma lenne. Ezért tartunk olyan fórumokat, mint a demográfiai csúcs tegnap és ma Budapesten, hogy rávegyük a döntéshozókat, hogy tessék ezt is napirendre tenni – fogalmazott a miniszterelnök.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)