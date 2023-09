Orbán Viktor: A családok a nemzetek alapjai

– Két év telt el azóta, hogy legutóbb konferenciát tartottunk. Azóta a világ megváltozott, egy háború árnyékában vagyunk – fogalmazott Orbán Viktor a budapesti demográfiai csúcson. A miniszterelnök kiemelte, hogy szerencsére jó dolgok is történtek, így az olasz jobboldal megnyerte a választásokat, ez az utolsó pillanatban történt.

– A két ország közötti barátság veretes, mert mindkét nemzet a szabadságharcosok hazája. Mindkét országban tudják, hogy tekintély nélkül nincs szabadság, és a családok a nemzetek alapjai

– jegyezte meg.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Bulgária az illegális migráció elleni védelemben, és az energiabiztonság terén is fontos partnere Magyarországnak. A magyar kormányfő külön köszöntette az azeri és a bosnyák küldöttséget is. – Magyarország lelkiismereti ügynek tekinti a keresztények védelmét világszerte. Magyarország a családok melletti kiállás egyik erős bástyája a világban, a támadások csak megkeményítenek minket – hívta fel a figyelmet.

Fontos a demográfiai csúcs

– Tudhatják, hogy Magyarország a családok és a demográfia ügyének leghangosabb szószólója a nemzetközi politikában. Ebben nem is lesz változás, hiába támadják a magyar kormányt a liberális világban, ez csak megkeményít bennünket. Nincs változás – szögezte le a miniszterelnök.

Mint mondta, fontos, hogy két év után újra demográfiai fórumot tartunk, Európát ugyanis még mindig egy progresszív, liberális elit vezeti. A miniszterelnök azt látja, hogy Európa fontos kérdései helyett, mint például a kontinens demográfiai jövője, mindenféle sületlenséggel, képtelenséggel van elfoglalva.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a szovjetek komolyan gondolták, hogy egyes folyók folyási irányát megfordítsák és felülírják a világ rendjét. Ez jutott eszébe, amikor az Európai Parlement két éve megszavazta, hogy a férfiak is szülhessenek gyermeket.

Felhívta a figyelmet, hogy az MCC egyik elemzése azt állapította meg, hogy az Eurobarometer különböző felmérései kizárólag a progresszív politikai elit félelmeit tükrözi és nem arról szólnak, ami az embereket foglalkoztatja.

– Egy diktatúrában azt még csak-csak el tudjuk képzelni, hogy a vezetők teljesen más malomban őrölnek, de az elképzelhetetlen, hogy ez megtörténhessen egy nyugati demokráciában, ahol a választók akarata a döntő. Az európai polgárokat pedig az érdekli leginkább, hogyan tudnak családot alapítani, biztos otthont teremteni és biztonságban felnevelni őket. Ezek a demográfiai kérdések, mégsem ezek vannak fókuszban az európai politikában – húzta alá a miniszterelnök.

Szerinte azért lehet ez, mert a világ működésének értelmezését a liberálisok meghekkelték. – Elterjesztették, hogy az egyén a világon a legfontosabb, és nincs semmi efelett. Zsarnokságot látnak mindenben és mindenkiben, a családban, a hazában, az Istenben. Pedig a korlát abban is szolgál, hogy megkapaszkodjunk benne és támasztékot, amely segít feljebb lépni és azzá váljunk, akinek a Jóisten teremtsen minket. Igaz, az együttélés, korlátot is jelent, de enélkül nincs szabadság sem. Mi itt Magyarországon tudjuk, hogy a szabadsághoz legalább két ember kell, aki egyedül van, az nem szabad, hanem magányos – szögezte le Orbán Viktor. Kiemelte, hogy a liberálisok félelmet keltenek, amivel bekopogtat az irreális félelem a jövőtől.

Európa félelemből cselekszik

– Azt várják az emberektől, hogy minden cselekedetüket egy bekövetkező világvégének rendeljék alá. Európa félelemből cselekszik. Azt mondják, hogy nincs jövő és ez így egy önbeteljesítő jóslattá válik. Emiatt egyenesen kötelesség demográfiai csúcsot rendezni. Ez a legnagyobb fórum, ahol a legfontosabb kérdésekkel, az otthonnal, a családdal és a gyermekvállalással foglalkozhatunk – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon a demográfiai politika öt célt tűzött ki maga elé: a gyermekvállalás legyen előny, segítsük az otthonteremtést, a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni, az egész országot családbaráttá kell tenni, és ezt a jog eszközével is védeni kell.

– 2010 óta az egy gyermekes családok jövedelme megduplázódott, míg a többgyermekes családoké háromszorosára nőtt. Minden ötödik család új otthonhoz jutott – ismertette Orbán Viktor. Jelezte, hogy Magyarországon az édesanyákat fenyegető legnagyobb veszély, hogy egyedül kell a gyermeküket nevelni, ám mára négyből három gyerek családba születik. Mint mondta, ezzel párhuzamosan bevezették a négygyermekes anyákra az adómentességet, és a tervek között szerepel, hogy ezt kiterjesszék a háromgyermekesekre is.

– Át kell alakítani a politikai palettát, mondjuk ki, kurzusváltásra van szükség, el kell érni, hogy családbarát, konzervatív erők kerüljenek kormányra, minél több európai országban. Ráadásul jövőre Európai Parlamenti választások is lesznek, minden adott, hogy egy átkaroló hadművelettel a magunk javára fordítsuk az erőviszonyokat. Közben nekünk, magyaroknak, itthon el kell végezni a házi feladatunkat, új lendületet kell vennünk és össze kell állítanunk a magyar családpolitika 2.0 programját. Azt kívánom, hogy a családbarát erők nyerjék meg otthon a választásokat, és jövő tavasszal pedig nyerjük meg együtt az Európai Parlamenti választást és csináljuk meg közösen az európai családpolitikai fordulatot – zárta beszédét a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)