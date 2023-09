Nemzeti identitásunk része a bor

– Az előző hétvégén rendezték a Budafoki pezsgő- és borfesztivált, pár nap múlva pedig megkezdődik a Budapesti borfesztivál a budai Várban. Ezek a rendezvények rendkívüli népszerűségnek örvendenek. Miért fontos, hogy a Buborékok nyara kampánnyal részt vegyenek ezeken a rendezvényeken?

– Ki kell emelni, hogy a kampány nem csak hazánk fővárosára koncentrál. Természetesen látjuk a fesztiválok népszerűségét, ahol kiválóan lehet nyitni a fiatalok felé. A hazai borpiacnak fontos, hogy folyamatosan fejlődjön, megújuljon a vevőköre. Ez napjainkban különösen nehéz feladat. A vásárlásokra rányomja bélyegét a háborús hangulat, illetve a szankciók és az ebből fakadó gazdasági helyzet, továbbá a koronavírus-járvány utóhatásai is.

– Mit tudnak tenni ez ellen?

– Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert egyfelől látjuk, hogy idősödik a borfogyasztók társadalma, alacsony szintű az utánpótlás a fiatalok részéről. Ez részben annak köszönhető, hogy az alkoholpiacon sokkal aktívabban vannak jelen a sör- vagy rövidital-fogyasztók. Gyártói-forgalmazói oldalon itt egy nagyon erős globális, „multis” háttér áll rendelkezésre, ami anyagi erőforrásokban is megmutatkozik. Ha a világpiacot nézzük, akkor negyven százalék a sör, harminc százalék a tömény italok és csak 23 százalék a bor részaránya. Ezeket a számokat tudomásul kell venni. Komoly elemzéseket végeztünk, látjuk a negatív tényezőket és az előnyöket, megállapítottuk a kitörési pontokat, trendeket elemeztünk, most tudatos marketingmunkával ezekre építkezünk.

– Mi az, ami miatt a bor ki tud tűnni a többi alkoholos termék közül?

– Egyetlen alkoholos termék van, amelyik kultúrával és szakrális erővel bír, ez pedig a bor. Azt az előnyt kell kihasználnunk, hogy a nemzeti identitásunk része ez az ital. A bornak nagyon sok lehetősége, „arca” van. Ha bor­élményt akarunk kapni, nagyon sok lehetőségünk van rá. A gasztronómiában tulajdonképpen végtelen a kínálat, de önmagában a borturizmus is kiemelten fontos terület. Az emberek a tradíció részeként kezelik Magyarországon ezt az italt, hiszen több évszázados boros múltra visszatekintő ország vagyunk. Ezzel csínján kell bánni, óvatosnak kell lenni, de éppen ez ad lehetőséget arra, hogy bemutassuk a borkultúrát ­például az egyetemistáknak, ezért is indítottunk egy edukációs programot.

– Az elmúlt négy hétben zajló kampány az Y és az X generációt célozta meg?

– Így van. A fiataloknak a borban rejlő innovációt mint lehetőséget igyekeztünk bemutatni. Az elmúlt évben elkészítettük a borstratégiát, hogy átlássuk a helyzetet, és eldönthessük, mire van szükség. Itt nem a magam vagy mások megérzéseire támaszkodtam, mert víziója, hipotézise eddig is volt mindenkinek. Rengeteg kutatást vizsgáltunk meg, nemcsak a hazai, hanem a globális trendeket is megnéztük, ezekből pedig világosan kiderült: innovatív módon kell nyitni a fiatalok felé. A kampánynak nagyon jó az eredménye, több mint 150 – főként fiatal – borász azonnal csatlakozott a kezdeményezéshez. Hangsúlyozom, nemcsak fogyasztói, hanem termelői oldalon is fontos az új generáció bevonása, hiszen ők értik a legjobban a saját nemzedéküket. Ezért népszerűsítünk a TikTokon, a YouTube-on, de influenszerek részvételével is indítottunk egy kampányt.

– Tehát mindkét oldalon, a termelőknél és a fogyasztóknál is a fiatalokra kell hagyatkozni?

– Ha a magam „boomer”-generációját nézem, akkor nyilvánvaló: nem én fogom a bölcsek kövét a zsebemben hordani. Mi pontosan látjuk és tudjuk, hogy a fiatalok felé nyitni kell, ahhoz pedig a terméken kell frissíteni, ezt pedig a fiatal termelők tudják a legjobban megvalósítani és átadni.

– Mondana konkrét példát?

– A fiatalokhoz például a fröccs- és pezsgőkultúrát igyekszünk eljuttatni a fent említett „buborékos” kampánnyal. A fröccs és a pezsgő is reneszánszát éli a világon. Olyan fogalmak jelennek meg, mint például a borkoktélok, amelyek az idősebb korosztályt esetleg megbotránkoztatják, de a világ ebbe az irányba tart.

Nagyon fontos, hogy globálisan zajlik egy folyamat, amely Magyarországon is jól láthatóan megjelent: a kulturált borfogyasztás terjedése.

Éppen ezért amikor a borfogyasztás népszerűsítéséről beszélünk, a nemzetközi trendeket követve a mértékletes, kulturált, tudatos borfogyasztásra gondolunk. A bort nem mennyiségi, hanem minőségi termékként kezeljük.

– Rá lehet beszélni a fiatalokat, hogy az esti vacsorához vegyenek egy jó minőségű, finom bort?

– Olyan szempontok is szerepet játszanak 2023-ban, hogy a fiatalok számára minden korábbinál fontosabb az egészségtrend, a fenntarthatóság, a környezetvédelem. Ezeknek – már csak a gazdasági értelemben vett fenntarthatóság miatt is – meg kell jelenniük a borágazatban is. Váltani kell a csomagolástechnológiában, innovációra van szükség, alkalmazni kell a különböző alternatív csomagolóeszközöket. Ez érzékeny kérdés, a minőségi borok mellett ugyanis meg fognak jelenni például az alumíniumba csomagolt, kisebb kiszerelésű, innovatív borkoktélok és különböző fröccsformák. A munkánk egyik legfontosabb része a trendkutatás, hiszen látnunk kell, hogy öt év múlva hol áll majd a világpiac.

Rókusfalvy Pál szerint egyetlen alkoholos termék van, amelyik kultúrával és szakrális erővel bír, ez pedig a bor. Fotó: Németh András Péter

– Az alkoholmentes borokkal mi a helyzet?

– A „low & no”, tehát a csökkentett alkoholtartalmú, illetve az alkoholmentes borok piaca ma még nehezen észrevehető. Ha azonban nyitottabbak vagyunk, és megnézzük a sörpiacot vagy a külföldi borpiacot, akkor látjuk, hogy ez pillanatokon belül előtérbe kerül majd. Egyértelműen látszik, hogy a piac el fog mozdulni a csökkentett alkoholtartalmú italok irányába. Ennek egyik – egyébként kedvező – hatása, hogy a fiatalok nem a magas alkoholtartalmú termékek felé nyitnak, hanem egyfajta üdítőkategória alakul így ki: a long drinkeket, koktélokat vagy a fröccsöt kedvelik inkább. Hiszen nem „kiütni” akarják magukat, hanem az általunk is képviselt kulturált borélményt keresik.