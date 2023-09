Hableány-katasztrófa: Csaplinszkij kapitány nem bűnös a védője szerint

A vád szerint Jurij Csaplinszkij 1975 óta hajózik a Duna egész szakaszán, 1989 óta van hajóskapitányi képesítése, 2000 óta a svájci székhelyű Viking hajózási társaság alkalmazásában áll mint hajóskapitány. Érvényes rádió- és radarkezelői képesítése is van.

A kapitány a Viking Sigyn szállodahajóval 2019. május 29-én, az esti órákban a Duna bal partján található V. kerület, Akadémia nevű hajóállomásról indult el északnak, a Margit híd irányába. A hajót zuhogó esőben, éjszakai látási viszonyok között, a Duna két partján üzemelő közvilágítás mellett, sűrű vízi forgalomban vezette, azonban szabad szemmel több mint egy kilométer távolságra el lehetett látni. A Dunán ekkor azonos irányba közlekedett a Hableány nevű sétahajó, amelyen utasként 33 dél-koreai állampolgár, valamint a magyar személyzet, a kapitány és egy matróz tartózkodott.

A Hableány a Parlament előtt balról megelőzte a Viking Sigynt, majd előtte hajózott, és így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál. A Sigynt kormányzó kapitány ennek ellenére gyorsítani kezdett.

Ekkor körülbelül öt percig szabad szemmel és a hajó radarberendezésének képernyőjén, illetve a helymeghatározó adatokat megjelenítő kijelzőn is egyértelműen látható volt a Hableány hajó helyzete, iránya és sebessége. Az is észlelhető volt Csaplinszkij által, hogy ha változatlan sebességgel és irányban vezeti a saját hajóját, a Hableányhoz veszélyes közelségbe kerül, és a két hajó ütközése is bekövetkezik.

A kapitány azonban a tőle elvárható figyelmet elmulasztotta, percekig nem a hajó vezetésére koncentrált, így mindezt nem észlelte, a biztonságos távolságot nem tartotta meg, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést nem adta le.

Csaplinszkij szeptember 5-én írásban nyilatkozott többek között arról, hogy nem vette észre a Hableányt.

Az ukrán kapitány védője várhatóan az igazságügyi nautikai (hajózási) szakvéleményt próbálja megingatni a perbeszédében.

Borítókép: Jurij Csaplinszkij a per elején még letartóztatásban volt, de három és fél éve már csak bűnügyi felügyelet alatt áll (Fotó: MN archív)