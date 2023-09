Hableány-katasztrófa: súlyos kártérítést fizethet a Viking AG

Folytatják ma azt a polgári pert, amelyet a 2019-es május 29-i dunai hajóbaleset, a Hableány-katasztrófa áldozatainak hozzátartozói és a hét túlélő kártalanítása miatt indítottak a Fővárosi Törvényszéken.

A 4,3 milliárd forintos kártérítési per tavaly januárban indult, eddig a felpereseket hallgatták meg távmeghallgatások útján.

A büntetőeljárásban Jurij Csaplinszkij hajóskapitányt első fokon öt és fél év fogházra ítélték a katasztrófa gondatlan okozása miatt.

Utolsó útjukra indulnak a Hableány sétahajóval a dél-koreai turisták. Forrás: Police.hu

A katasztrófa túlélői és az áldozatok hozzátartozói összesen 4,3 milliárd forintnyi kártérítést követelnek a balesetben részes két cégtől, a Viking Cruises AG-tól és a Panoráma Deck Kft.-től.

A kártérítési per tavaly januárban, a távmeghallgatások sora 2022 szeptemberében kezdődött. A Dél-Koreában élő felpereseket zárt körű távközlési rendszeren keresztül hallgatja meg a bíróság. Máig a felpereseknek mintegy felét sikerült meghallgatni. A várakozások szerint a polgári per még hosszú hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Jogászok becslése szerint a leendő ítélet indokolással együtt kiteheti majda nyolcszáz oldalt, ami a kártérítési per óriási összegéből és a nagy számú felperesből adódik.

Ekkora kártérítés igényről még soha nem döntöttek magyar bíróságon.

Jogászok felhívták a Magyar Nemzet figyelmét, hogy a polgári per kimenetelét gyökeresen befolyásolhatja a jelenleg még csak első fokon lezárult büntetőper. Megírtuk: több mint négy évvel a tragédia után e héten kedden ítélet született a perben. Németh Leona, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírónője kimondta: Jurij Csaplinszkij bűnös a Hableány-katasztrófa miatt., amiért öt és fél év fogházra ítélte az ukrán hajóskapitányt, akit hat évre eltiltott a foglalkozása gyakorlásától. Ugyanakkor a segítségnyújtás elmulasztása vádpontban felmentette a kapitányt.