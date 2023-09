Még mindig magyarázkodik a pedofíliát mentegető Kőszeg Ferenc

– Gulyás Márton felkérésének örültem, mert a Partizán adásait gyakran hallgattam, és a riporteri munkáját is elismertem – kezdte Kőszeg Ferenc a Népszavának adott videóinterjújában, aki arról is beszélt, hiába kérte meg Gulyás Mártont, hogy hagyja ki, vagy legalább rövidítse a vele készült interjúban a pedofíliáról szóló részt, a műsorvezető még ki is bővítette.

Mint arról a Magyar Nemzet i beszámolt, a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) és a Magyar Helsinki Bizottságnak az alapítója Gulyás Márton műsorában tett botrányos kijelentéseket, úgy fogalmazott: „egy szexuális kapcsolat egy felnőtt és egy fiatalkorú között semmiképpen nem fogadható el. De ha emögött egy pusztán lelki és érzelmi kapcsolatról van szó, akkor ezt elítélni, és hát, akár büntetni, az szerintem nagyon helytelen.”

Gulyás Márton ekkor a Sipos Pál, a diákjai zaklatása miatt pedofilgyanúba keveredett egykori tanár, televíziós személyiség ügyét hozta fel példaként, aki együtt maszturbált 14–18 éves fiú diákjaival; de fogdosott és megcsókolt egy 18 év alatti lányt is. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója, volt SZDSZ-es politikus szerint „ennek a megtörténte még mindig kisebb baj, mint ennek a nyilvános leleplezése”.

Nyilvánvalóan nem helyes, ha egy felnőtt együtt maszturbál egy gyerekkel, de ha egy rendőrtisztviselő kihallgatja a gyereket ebben az ügyben, az lehet neki nagyobb trauma, mint a történtek. Egy hatósági beavatkozásnál szinte minden jobb, mert egy hatóság nem tud nem durván és esetlenül beavatkozni egy ilyen dologba. Nem tudja olyan differenciáltan látni ezeket a dolgokat úgy, ahogy azok vannak

– vélekedett Kőszeg. Kiderült az is, hogy abban az iskolában ahová a fia járt, volt egy olyan pedagógus is, aki időnként kikezdett a fiúkkal. Ő azonban nem tanácsolta a fiának, hogy jelentse azt.

A kijelentése óriási felháborodást keltett a közéletben, de nem hagyta szó nélkül a Magyar Helsinki Bizottság sem, közleményükben kijelentették: elhatárolódnak Kőszeg Ferenctől, miután a jogvédő szervezet alapítója a Partizán legfrissebb adásában a „pedofíliával kapcsolatos kérdésekre olyan válaszokat adott, amelyek szöges ellentétben állnak a bizottság értékrendjével”.

Kőszeg Ferenc több alkalommal is igyekezett megmagyarázni a pedofíliával kapcsolatban tett nyilatkozatát, igaz, inkább megerősítette azokat, amikor arról beszélt, az „ilyen esetek egy részében nagyon komplex viszonyról van szó, mikor is a hatósági beavatkozás és a nyilvánosság az áldozatnak többet árthat, mint amennyit használ.”

A most megjelent videóinterjúban pedig arról beszélt, a botrányos interjú apropója egy írásaiból megjelent, közel ezeroldalas könyv volt, de szóba került a beszélgetésben a K. történetei címmel megjelent sorozat, amelynek egyik darabja volt a Szeged, suttogások című történet. Mint fogalmaz, ebben a gyerekkori „szexuális” élményeit idézte fel, ironikus hangnemben. Állítása szerint ezek az élményei nem voltak nyomasztók, ezért tudott róluk könnyed hangon írni. Kőszeg a lapnak kijelenti, ebbe az írásba beleszőtt néhány „kemény” mondatot a gyerekekkel szembeni visszaélésről, „nehogy már valaki azt higgye, hogy védelmezi a pedofíliát”.

Hozzáfűzte, a gyűlöletfélórák címzettje a pedofília lett.

Kőszeg Ferenc kifejti, amikor megnézte a Partizánnak adott interjújának bemutatásra előkészített egy és negyed órás változatát, baráti levélben kérte Gulyás Mártont, hogy az interjúból hagyja ki vagy legalább rövidítse a pedofíliával foglalkozó kilenc percet. A műsorvezető azonban az ügyvédjétől kért véleményt továbbította felé, mely szerint az interjúalanynak nincs joga letiltani a műsort. Mint mondja, utóbbi nem állt szándékában, az azonban meglepte, hogy a műsorvezető az utolsó pillanatban kibővítette a pedofíliával foglalkozó részt.

Szerinte a pedofíliánál sokkal fontosabb dolgokról beszéltek az interjú során, amelyek még ma is fontos és aktuális kérdések lennének.