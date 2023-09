Mostantól magyar radarok védik a brit katonákat a harcvonalon

A magyar–brit hadiipari ügylet súlyát jól mutatja, hogy arról a European Security & Defence (ESD) szakportál is beszámolt, ami meghatározó hírforrás a kontinens védelmi ipari történéseiben – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Az ESD azt írta, a brit védelmi minisztérium beszerzése azt a célt szolgálja, hogy az eddigiekhez képest

még jobban lehessen támogatni a brit fegyveres erők esetleges frontvonalbeli fenyegetéseinek felderítését.

Erre a feladatra pedig a magyar Pro Patria Electronics saját fejlesztésű mobil harctéri radarjait találták a legalkalmasabbnak.

Az Elbit Systems UK (a vállalat, amely leszállítja majd a briteknek a magyar radarokat) nyilatkozott is az ESD-nek, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a PGSR–3i Beagle eszköz számos előnnyel bír:

könnyen hordozható és digitális jelfeldolgozásra képes mind a talajon vagy a talaj közelében mozgó célpontok észlelésére, illetve követésére.

Martin Fausset, az Elbit Systems UK vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a társaságuk maximálisan ismeri azt a fenyegető környezetet, amelyben katonák tevékenykednek. „Azzal, hogy immár hordozható megoldást kínálunk közép- és kis hatótávolságú célfelderítéshez, képesek vagyunk segíteni az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumát abban, hogy az elérhető legjobb technológiát használja fel a frontvonalban szolgálók védelmére” – emelte ki.

A száz százalékban magyar hadiipari cégnek, a Budapesten működő Pro Patriának nem ez az egyetlen külföldi megrendelése.

Március elején jelentette be Christopher Platek, a lengyel fegyverkezési ügynökség szóvivője, hogy 13 millió zloty (mintegy egymilliárd forint) értékű szerződést kötöttek a Pro Patria Electronics Kft.-vel február végén.

A több mint húsz éve működő cég körülbelül ötven főt foglalkoztat. Egy 1500 négyzetméteres irodában zajlik a tervezés, a fejlesztés és a gyártás. Az eszközök zömmel exportra mennek, a világ több pontjára értékesítenek. A lap információi szerint a cég berendezései ott vannak Ausztriában, Írországban, Magyarország déli határán, de Romániában és Bulgáriában is erős a jelenlétük. Afrikában is egyre több piacot sikerült meghódítani, ahogy Ázsiában is, a jövőben pedig az indokínai térségben jelenhetnek meg.