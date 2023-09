Novák Katalin: Magyarország elkötelezett a családok mellett

– Húsz százalékkal kevesebb a gyermekvállalási korban lévő nő, mint két évtizeddel ezelőtt. Ha nem születik több gyermek, lemondunk a jövőnkről, a magyarság megmaradásáról – mondta Novák Katalin köztársasági elnök a Mandinernek adott interjújában. Az államfő, aki a csütörtökön kezdődő budapesti demográfiai csúcs előtt beszélt családról, házasságkötésről, úgy fogalmazott, vezetőként fel kell tennünk a kérdést: miért születik ilyen kevés gyermek? Milyen anyagi vagy kulturális okai vannak?

Magyarországon védjük az életet és a családot. Igyekszünk segíteni a fiataloknak, hogy ne kelljen lemondaniuk a gyermekről azért, mert dolgozni akarnak, és ne kelljen lemonda­niuk a munkáról azért, mert családot szeretnének

– fejtette ki az államfő. Hangsúlyozta, a háborúból fakadó gazdasági nehézségek ellenére sem változott Magyarország családok melletti elkötelezettsége.

A házasságkötések számának csökkenéséről Novák Katalin azt mondta, van egy pozitív, a nyugati világban szinte sehol nem tapasztalható elmozdulás a házasságkötések számában 2010-hez képest. Akkor volt a mélypont: harmincötezer házasságot kötöttek. – Ehhez képest tíz évvel később már hetvenezret, és még tavaly is hatvannégyezret, bár valóban volt visszaesés – ismerte el, hozzátéve, nem véletlen, hogy

a budapesti demográfiai csúcs is a családról mint a biztonság zálogáról szól. Az anyagi és lelki biztonság segít a gyermekvállalásnál, a házasság stabilitást adhat.

A köztársasági elnök beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel történt találkozójáról, valamint a kárpátaljai magyarok helyzetéről. Mint fogalmazott, elhangzott az ukrán elnök szájából, hogy ő kész megadni a kárpátaljai magyar kisebbség tagjainak azt, amit nálunk megkapnak az ukrán kisebbség tagjai.

Az ukrán elnök bizonyára komoly ember, s ha mondott valamit, azt komolyan is gondolta. Ezt tekintem alapvetésnek, és várom a gyakorlati megvalósulását. Ezért bízzunk abban, hogy az, ami most Munkácson történik, nem felel meg az ő szándékainak, s a problémákat mielőbb orvosolni tudjuk. Határozottan ezt várom tőle

– fogalmazott Novák Katalin.

A ma kezdődő budapesti demográfiai csúcsról az államfő azt mondta, nem kizárt, hogy Elon Musk is beugrik, hiszen meghívták az eseményre, de Giorgia Meloni biztos itt lesz. – Nekünk az az érdekünk, hogy támogassuk őt mindabban, amit véghez visz. Legyen szó Olaszország gazdasági stabilitásának megteremtéséről, az illegális migráció megállításáról vagy a hagyományos családi értékek megerősítéséről. Utóbbi miatt érkezik most Budapestre is a demográfiai csúcsra – emelte ki, hozzátéve,

az állam- és kormányfők mellett itt lesz James Heckman Nobel-díjas közgazdász, Nick Vujicic, aki végtagok nélkül él és inspirál sokakat, vagy éppen Jordan Peterson pszichológus, akit ismét érdemes meghallgatni.

Svédország NATO-csatlakozásáról a köztársasági elnök azt mondta, azt a kibővült védelmi szövetséget, amelynek mi is tagjai vagyunk, erősítené Svédország csatlakozása. Ha ez így van, akkor a hozzájáruló döntést jobb mielőbb meghozni. – Természetesen megértem azt is, hogy nem tetszik a döntéshozóknak, hogy prominens svéd politikusok tiszteletlenül beszélnek a hazánkról. Szövetségesek között meg kell adnunk egymásnak a tiszteletet, és ezt nem kaptuk meg tőlük. Ezzel együtt is határozottan úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a svéd NATO-­csatlakozást.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (Fotó: Gazdag Mihály/Kelet-Magyarország)