RTL-botrány: a jogvédőket nem zavarja, ami a csatornánál történt

„Köszönjük a megkeresést. A TASZ jogi szakértelme nem terjed ki a tehetségkutató műsorokban, rapdalokban elhangzó kifejezések értékelésére. Az ügynek megítélésünk szerint nincs szabadságjogi vonatkozása, ezért nem kívánunk állást foglalni” – válaszolta a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezet a Magyar Nemzet megkeresésére.

A TASZ a saját weboldalán részletesen kifejti, mit kell tenni hasonló esetekben, az RTL műsorában elhangzottakra viszont nem kívántak reagálni. Forrás: RTL

Lapunk a szervezet véleménye, valamint lehetséges intézkedései felől érdeklődött annak kapcsán, hogy RTL új zenés tehetségkutató műsorában elhangozhatott a „nigger” kifejezés.

Botrány az RTL-nél

Mint ismert, a hétvégén indult az RTL új zenés tehetségkutató műsora. A tévécsatorna a 11 évadot megélt X-Faktort cserélte most le a Voice-ra, amelyben a zsűritagok nem látják a jelölteket, csak háttal ülve hallgatják a válogatásra jelentkezőket. A televíziónál a műsort azzal indították, hogy Miklósa Erika elkezdte énekelni a Csillagok, csillagok című népdal operettesített változatát, amibe aztán becsatlakozott egy nagyon menőnek szánt rappeléssel Curtis, akiből első hangzásra a következő dalszövegrészlet bukott ki: „Nekem a számom, vágod, nigger, fejem felett az átok nem ér el.”

A lap tájékoztatása szerint a teletext feliratozásán is a „nigger” szó szerepelt a szombat esti műsor alatt. Aztán ez ügyben a 444.hu megkereste az RTL-t, ahonnan a következőt válaszolták: „Curtis újpesti kötődésű rapperként Budapest IV. kerületéről írta a szöveget, és »négyker«-t rappelt a dalban, és az adásban így is hangzott el. A külsős feliratozó cég szoftverkezelő kollégája sajnos félrehallás miatt elrontotta a feliratot, amiért ezúton is elnézést kérünk.”

Miért pejoratív a niggerezés?

A bőrszín mint megkülönböztető jegy a gyarmatosítás korában került előtérbe, amikor a XV–XVI. századtól kezdődően nagy számban hurcolták el Fekete-Afrika lakosait rabszolgának. A negro szó azonban idővel nemcsak a bőrszínre utalt, hanem magába foglalta a rabszolgaságot és a nyugati társadalmakban betöltött alacsony státust is. Különösen a nigger kifejezés vált pejoratívvá, használói ezzel a szóval fejezték ki gyűlöletüket vagy lenézésüket az általuk alsóbbrendűnek titulált fekete faj iránt.

A TASZ mostani válasza különösen érdekes annak fényében, hogy a saját weboldalukon részletesen kifejtik, mi a teendő, ha gyűlöletbeszédet észlelünk.

A szervezet – amely a tavalyi évben Soros György alapítványától 113,9 millió forintot kapott – a tájékoztató cikkében gyűlöletbeszédnek nevezi például azt, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón korábban azt mondta, az LMBTQ-mesekönyv óvodában való használata megvalósíthatja a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményét. Gyűlöletbeszédnek nevezik többek között azt is, hogy a kormány egy olyan plakátot helyez ki országszerte, amelyen STOP tábla mögött sötét bőrű, leginkább arab etnikai származásúnak kinéző menedékkérők menetelnek. A cikkben részletesen értekeznek arról, milyen jogi lépéseket lehet tenni, amennyiben gyűlöletbeszédet észlelünk, ám kifejtik, ha a gyűlöletbeszéd nem éri el a bűncselekmény szintjét, de az emberi méltóságot sérti, akkor polgári jogi eszközök állnak rendelkezésre vele szemben. Ezt követően részletesen ismertetik, milyen nem jogi eszközök állnak a rendelkezésünkre gyűlöletbeszéd esetén.

Nem jogi eszközök a TASZ szerint:

Ha gyűlöletkeltő plakátokat, feliratokat látsz vagy gyűlölet-bűncselekmény tanúja vagy, jelentsd a rendőrségnek és az érintett civil szervezeteknek! Értesítsd a sajtót is!

Ha gyűlöletkeltő műsorokat látsz vagy hallasz, tegyél bejelentést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak és civil szervezeteknek, értesítsd a sajtót!

Ha az interneten látsz gyűlöletbeszédet, jelentsd az adott oldal szolgáltatójának (Facebook, YouTube, Twitter stb.)! Ezek a szolgáltatók a 2016 májusában az Európai Bizottság kezdeményezésére elfogadott magatartási kódex alapján 24 órán belül törlik a rasszista és idegengyűlölő tartalmakat.

Ha a bejelentésedre nem reagálna a weboldal, akkor értesítsd az érintett civil szervezeteket, nekik ugyanis sok esetben megbízható bejelentő státusuk van, vagyis lehet, hogy az általuk jelentett tartalmakkal komolyabban foglalkoznak majd.

Ne menj el szó nélkül a gyűlöletkeltés mellett, mindig fejezd ki az ellenvéleményed! A rasszizmus és az intolerancia egyéb formáival szembeni harc egyik leghatékonyabb eszköze az, ha egyértelművé tesszük, hogy nem csak a kirekesztő vélemény létezik. A gyűlöletkeltő megnyilvánulások akár lehetnek széles körben elfogadottak is, de ettől még ugyanúgy kártékonyak, amire fel kell hívnunk mindenki figyelmét!

Borítókép: Az RTL Klub székháza ( Fotó: Móricz-Sabján Simon)