Nem az oktatásért, hanem zavaros kormányellenes célokért tüntet a diákok hangos kisebbsége, éppen ezért kudarcra vannak ítélve ezek a megmozdulások – fejtette ki lapunknak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője. A szakértő hozzátette: az úgynevezett pedagógusdemonstrációk, ezzel együtt a diáktüntetéseknek hívott kormányellenes megmozdulások a zavaros, ötletszerű, progresszív aktuálpolitikai célok miatt szükségszerűen kudarcra vannak ítélve. – Hitelességi problémáik vannak, hisz már a tavasszal világossá vált, hogy nem az oktatásért aggódó tanárok és diákok tüntetnek a főváros utcáin, hanem a baloldali pártok bénultsága miatt kétségbeesett, ellenzéki érzelmű aktivisták, akik ráadásul kihasználják a fiatalok naivitását – világított rá az elemző.

A résztvevőkön kívül a hangulat is leült a 2023. szeptember elsejei gyűlésen, ahol újabb diáktüntetésen való részvételre buzdítottak a szervezők (Fotó: Kurucz Árpád)

A diáktüntetések nem az oktatásról szólnak

Szerinte problémát jelent az is, hogy a résztvevők már nyíltan vállalják: nem csupán a pedagógusok helyzetének javításáért mennek utcára.

Összefüggéstelen ellenzéki panelmondatok hangzanak el az akkumulátorgyáraktól kezdve az ukránpártiságon és az oroszellenességen át egészen az LMBTQ ideológiáig, ami egyértelműen kontraproduktív, hiszen elriasztja az őszintén aggódó pedagógusokat.

Nagy Ervin hangsúlyozta: a pénteki rendezvény ismét bizonyította, hogy csupán egy hangos kisebbségről van szó, olyan tanárokról, akik szakszervezetekben dolgoznak, ellenzéki aktivistaként jelennek meg a közéletben, és évek óta nem tanítanak. Sokan közülük ráadásul a Tanítanék Mozgalmon keresztül Soros pénzekben is részesültek – emlékeztetett. – A tanárok döntő hányada bízik abban, hogy a kormány tűrhető időn belül megvalósítja a rendszerváltoztatás óta legnagyobb béremelést az uniós pénzekből, éppen ezért türelemmel és tiszteletreméltó odaadással rendben elkezdte a tanévet – fogalmazott.

Az elemző kiemelte: a tüntető diákok esetében még kisebb kisebbségről beszélhetünk, gyakorlatilag

a fiatalok egy százalékát sem éri el azok száma, akik már a tavasszal is utcára vonultak.

– Jobbára budai elitgimnáziumok beképzelt véndiákjairól beszélünk, hisz minden megszólalásukból kitűnik az „elittudatuk”, ami valójában szereptévesztés. Átvették az idősebb balliberális generáció gőgös magatartását, hisz rendre butának és agymosottnak nevezik a Fidesz szavazókat, sőt, most már arról beszélnek, hogy „edukálni” kell a magyarokat – idézte fel.

Nagy Ervin kijelentette: ezek mellett félelemkeltő az a szélsőséges hangnem, amit használnak, ahogy a miniszterelnök és Pintér Sándor dehumanizálása, és a céltalan káromkodás is visszataszító. Megfigyelhető ugyanakkor az is, hogy minden ötletszerűen feldobott téma megegyezik a nyugati progresszív politika napirendjével, sokszor olyan célokkal, amelyeknek idehaza nincs társadalmi támogatottságuk. Ez szintén visszatartó erő, elriasztja az egyébként érdeklődő embereket – értékelt.

– Nem tesz jót a rendezvényeknek az sem, hogy a baloldali pártok megpróbálnak rátelepedni a tüntetésekre és népszerűtlen ellenzéki politikusok jelennek meg a tüntetéseken, fotózkodnak, mert szeretnének bekerülni a sajtóba – zárta gondolatait a XXI. Század Intézet elemzője.