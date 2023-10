Komoly innovációs célokat tűzött ki a kormány

Hankó Balázs jelezte azt is, hogy bővülnek az ösztöndíjak. Egy módosítás révén idén nyártól az egyetemek, az egyetemeket fenntartó alapítványok és az állam is kiegészítheti ezt az ösztöndíjat, erre biztatják is a képző intézményeket.

A doktori képzésben résztvevők hitelképessége javul azzal, hogy az ösztöndíj és az azokat kiegészítő összegek is számítanak majd egy hitelfelvételnél, ezzel is segítve a doktoranduszok „életindítását”.

A cél az, hogy az egymillió lakosra jutó kutatók-fejlesztők számát a jelenlegi hatezerről kilencezerre emeljék 2030-ra

– tette hozzá az államtitkár.

Benyó Zoltán, az Országos Doktori Tanács elnöke arról beszélt, hogy világszerte verseny van a magasan képzett szakemberekért, és ebben a versenyben történő helytállás az alapja egy ország gazdasági-társadalmi felemelkedésének. Ennek egyik pillére a magas színvonalú posztgraduális képzés, amihez nagy segítséget nyújtanak a szóban forgó kormányzati intézkedések. A másik fontos elem a frissen végzett doktoranduszok itthon tartása, valamint a külföldi hallgatók ide vonzása.

Molnár Dániel, a DOSZ elnöke kifejtette: érdekképviseleti tevékenységük mellett feladatuknak tartják azt is, hogy a doktori képzésben részt vevőknek olyan kutatói életpályát biztosítsanak, amely lehetővé teszi az utánpótlást, a fejlődést, ahol a szakmai és anyagi ösztönzők is megjelennek.

Hankó Balázs, Benyó Zoltán és Molnár Dániel (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Jelenleg több mint tízezer hallgató tanul a képzés legmagasabb szintjén, tehát a doktori képzésben – közölte Molnár Dániel, hozzátéve: a változásokat folyamatosan monitorozzák majd. Hankó Balázs a sajtótájékoztató végén gratulált Karikó Katalin biokémikusnak az orvosi-élettani Nobel-díj elnyeréséhez.