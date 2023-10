Milliókat vonz a varázslatos Városliget + videó

Gyönyörű, nagyon élvezem. Most jövünk a Magyar Zene Házából, önmagában is csodálatos élmény! A kiállítást néztük meg, de úgy döntöttünk, a ligetre szánjuk az egész napot. Annyi minden van még itt, és az egész környezet csodálatos! Most a Néprajzi Múzeumba igyekszünk, úgy hallottam, négyezer kiállított tárgyat lehet megnézni, újszerű, interaktív megoldásokkal. A tetőteraszra is felmegyünk, mert nagyon tetszik, hogy a zöldterület nem lett károsítva, sőt nagyobb is lett. Én úgy érzem, nagyon jó a levegő itt, sokkal jobb, mint volt