Sikerült a motorját is kiemelni a Balatonból a második világháborús vadászgépnek + videó

Sikerült a felszínre hozni a második világháború során a Balatonba zuhant magyar Messerschmitt-vadászgép motorját – számolt be róla a Magyar Honvédség, amelynek a szakemberei október eleje óta dolgoznak azon, hogy a nyolcvan éve pihenő gép kiszabaduljon a víz és az iszap fogságából. Az elmúlt hetekben sorra kerültek felszínre a gép különböző részei.

A motor közel nyolcvan évet töltött a víz és az iszap fogságában Fotó: Honvedelem.hu

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az első sikeresen kiemelt nagyobb elem a légcsavaragy volt két légcsavartollal, majd a búvárok felszínre hozták a Győrben készült repülőgép fegyverzetének egy részét. Nemrég pedig előkerült a Messerschmitt ma is működő iránytűje. Most pedig a motorjának egy darabját emelték ki, melyen a vadászrepülőgép vörössel felfestett oldalszámának egy része is látható.

A vadászgép, amely közel nyolcvan éve pihen az iszapban, az egyetlen fennmaradt magyar gyártmányú Messerschmitt vadászrepülőgép a világon.

A roncsdarabokat a kiemelés után a művelet vezetési pontján, Balatonakarattyán, az MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központban folyamatosan tisztítják. – A tisztítás az első és legfontosabb dolog, azért, hogy a feltárás végére minden a megfelelő állapotban legyen, továbbá, hogy az azonosításra alkalmas számokat minél pontosabban meg lehessen határozni – hangsúlyozta Magó Károly zászlós, a kiemelés hadtörténeti örökségvédelmi felelőse.

Így nézett ki a Messerschmitt típusú vadászrepülőgép Fotó: Honvedelem.hu

De hogyan és miért zuhant a Balatonba a vadászgép? Az amerikai hadsereg 1944. július 2-án indította addigi legnagyobb légitámadását magyarországi célpontok ellen. Az Egyesült Államok 15. légi hadseregének 620 négymotoros bombázójából és 300 kísérő vadászgépből álló köteléke ellen a Magyar Királyi Honvéd Légierő 18 vadászrepülőt tudott harcba küldeni. A kibontakozó légicsatában aznap három magyar pilóta halt hősi halált. Az egyik találatot kapott magyar vadászrepülő Balatonakarattya közelében ért vizet. A pilóta, Beregszászi Sándor szakaszvezető holttestét kiemelték, a gép pedig a „magyar tengerbe” veszett.

Borítókép: Kiemelték a vadászgép motorját a Balatonból (Fotó: Honvedelem.hu)