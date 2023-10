Szúnyogok terjesztette új betegségek: nem az a kérdés megjelennek-e, hanem hogy mikor

A Magyarországon is megtelepedett inváziós szúnyogfajok által terjesztett betegségek, mint a dengue-láz, a chikungunya-láz és a Zika-vírus megjelenése szinte biztosra vehető, erre pedig fel kell készülnie a diagnosztikának és az egészségügyi ellátásnak is – mondta a Baranya Vármegyei Hírportálnak a Jakab Ferenc, a A PTE Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.

Az úgynevezett inváziós szúnyogfajok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog megjelentek és stabil populációt alakítottak ki Magyarországon.

Jakab Ferenc elmondta, a probléma ezekkel a fajokkal, hogy utódaikra is átörökítik a fertőző betegségeket. Azaz egy fertőzött szúnyog, fertőzött petét fog rakni, így a kórokozó nagyon könnyen elterjedhet, mert meglesz a vektorszervezet. A szakember figyelmeztetett arra is, hogy mindhárom megbetegedés járványt is okozhat. Példaként említette, hogy

Franciaországban jelenleg dengue-járvány zajlik, Olaszországban pedig néhány éve a chikungunya-járvány volt, a Zika-vírus pedig Brazíliában okozott tömeges megbetegedéseket 2015-ben.

A professzor úgy gondolja, hogy a kezelés helyett a megelőzésre kell fókuszálni. Kifejtette: ezekre a vírusokra a diagnosztikai laboroknak teszteket kell fejleszteniük, vásárolniuk, hogy a gyanús eseteket azonnal meg fel lehessen ismerni. Az egészségügynek pedig arra kell felkészülnie, hogy akár egy-két eset is nagyon gyorsan járványossá fokozódhat.

Jakab Ferenc szavaiból ugyanakkor az is kiderült, hogy számtalan módja létezik a védekezésnek és lakosság sem eszköztelen ebben. A teljes interjú ide kattintva olvasható.