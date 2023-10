Továbbra is hazugságokat terjesztenek Karácsony Gergelyék a biodómról

„A városvezetés már tavaly jelezte, hogy gyorsan eljöhet az a pillanat, amikor a városvezetésnek döntenie kell: az idősotthonait, szociális intézményeit fűti, működteti vagy egy üres, hasznavehetetlen építményre költ. Idén nyár elején a főpolgármesteri kabinet úgy döntött, hogy nem költ a továbbiakban az állam által megrendelt és finanszírozott, de be nem fejezett beruházásra” – magyarázta Bősz Anett. Hozzátette: a kormányt súlyos felelősség terheli a beruházás félbehagyásáért, jelenlegi hányatott sorsáért.

Tarlós István korábban lapunknak többször leszögezte: ez a projekt Persányi Miklós – a Liget-projekt miniszteri biztosa – álma volt, és saját kérésére maga volt a lebonyolító.

„Az önkormányzati választás évében, 2019 nyarán minden részletes alátámasztás nélkül Persányi Miklós megjelent a Közfejlesztések Tanácsa előtt plusz húszmilliárd forint igénnyel. Ezt korábban is elmondtam és most is elmondom, hogy nonszensz volt, ugyanis ezt az összeget csak úgy nem adhattunk oda. Ettől függetlenül maradt hatmilliárd forint a biodómra a kasszában, a kormány pedig felajánlott mellé további hétmilliárdot a Hermina-garázs elhagyásával, így az már összesen 13 milliárd volt, amit erre fordíthatott volna Karácsony Gergely, illetve az állatkert” – ismertette a volt főpolgármester.

Leszögezte, hogy ha a Lánchíddal nem várnak másfél évet minden ok nélkül, akkor akár még kalkulálhattak volna az arra fordított pluszforrással is. De ha nem, akkor is ott volt a 13 milliárd erre a projektre.

„Mi kétszázmilliárdot hagytunk a kasszában 2019-ben. Ha az új városvezetés, amely immár negyedik éve hivatalban van, csak hétmilliárdot hozzátett volna, ott lennénk az amúgy akkor vitatható húszmilliárdnál, és 2021-ben befejezhető lett volna a biodóm” – húzta alá Tarlós.

Úgy tűnik a Bősz Anett által felsorolt alaptalan kijelentésekkel és vádakkal a fővárosi vezetés igyekszik teljesen homályba burkolni ezt a projektet, egyben a felelősséget a kormányra hárítani, amely 43 milliárd forintot adott eddig a beruházásra. Bősz Anett pedig nem ad arra indoklást, hogyan lett a befejezéshez szükséges, a főváros által már 2019-ben is sokallt húszmilliárdos igényből hatvanmilliárd, amit emlegetnek.

Lapunk megkereste a főváros jelenlegi vezetését azzal kapcsolatban, hogy miért nem fejezték be a biodómot, amikor kétszázmilliárdos tartalékkal rendelkezett a főváros, abból pedig mindössze hétmilliárdot kellett volna a projektre költeni. Továbbá azt is szeretnénk megtudni, hogy miként jött ki, hogy hatvanmilliárd kell a befejezéshez, ha korábban már a húszmilliárdos összeg is vitatható volt. Illetve miért támogatták anno Persányi projektjét a mai városvezető baloldali pártok.

Borítókép: Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)