Akár támogathatja is a kormány az önkormányzati választási szabályok módosítását

– A magyar kormány együttérzését fejezte ki Karsai Dániellel, és tiszteletben tartja a küzdelmét – mondta Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára napirend előtt az Országgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésén arról az alkotmányjogászról, aki saját ALS-betegsége miatt eljárást indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán az életvégi döntések magyar szabályozása miatt.

Az államtitkár hozzátette, hogy a strasbourgi bíróságon a kormány képviselője tájékoztatást adott a magyar alkotmányos rendről, illetve az eljárást figyelemmel kíséri a kormány, megvárja annak végét. Szólt arról is, hogy a kormány az alkotmányos szokásoknak megfelelően a választási rendszer meghatározásával kapcsolatos jogszabályokról nem nyilvánít véleményt, az mindig az Országgyűlés, a pártok döntése.

Kevés fővárosi fejlesztés valósult meg kormánytámogatás nélkül

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a fővárosi önkormányzati rendszer átalakításáról úgy vélekedett, hogy ez a téma nem a kormány, hanem az Országgyűlés hatásköre. Mint emlékeztetett, a baloldal éppen azt követelte néhány éve, amit most a Mi Hazánk javaslata tartalmaz, Karácsony Gergely főpolgármester pedig azt állítja, bármilyen választási rendszerben győzni fog. Nehezményezte továbbá Budapest állapotát, amelyet most a közlekedési káosz és a piszkosabb utcák jellemeznek, miközben a főváros nem volt felkészülve a havazásra sem. Dömötör Csaba felidézte, hogy korábban a Jobbik is hasonlóan dörgedelmes jelzőket kapott a baloldaltól, mint jelenleg a Mi Hazánk, most mégis a közös ellenzéki listán indulhat.

Emlékeztetett arra is, hogy Karácsony Gergely ötödik éve vezeti Budapestet, mégis igen rövid a kormánytámogatás nélkül megvalósult fővárosi fejlesztések listája.

Budapest fejlesztése közös érdekünk – hangsúlyozta Dömötör Csaba. Rámutatott: az összes állami támogatás 44 százaléka kerül a fővároshoz, melynek iparűzésiadó-bevételei is folyamatosan nőnek. Az utóbbi években számtalan beruházás valósult meg kormányzati támogatásból Budapesten, a Széchenyi 2020 program keretében pedig 1200 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amelyből több mint 1000 milliárdot már ki is fizettek.