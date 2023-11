Az előválasztás szelleme kísérti a baloldalt

„662 353. Ennyi ember vett részt a 2021-es előválasztás második fordulójában.” – írta Facebook oldalán Gelencsér Ferenc, felidézve a 2022-es előválasztás adatait. A Momentum elnöke arra is kitért, az előválasztás egy olyan eszköznek bizonyult, amely hatalmas számban mozgatta meg a változást akarókat országszerte.

– Az emberek mégis az utcákra tódultak, és örömmel vettek részt egy olyan folyamatban, amelyben volt beleszólásuk abba, hogy ki állhasson szemben az állampárt jelöltjeivel – fogalmazott Gelencsér, aki egyben bátorságra is buzdított és azt mondta, nem szabad megijedni ettől a lehetőségtől sem.

A Momentum elnöke csupán azt felejtette el, hogy az előválasztás számukra nem hozott túl nagy sikerült, sőt, még a párt táborából is átszavaztak inkább Márki-Zay Péterre, Fekete-Győr András pedig elbúcsúzott a pártelnöki pozíciójától.

Márki-Zay Péter is előválasztásra buzdítja a baloldali szereplőket Miskolcon, két hete ugyanis felajánlotta, hogy akár segítenek megszervezni is, mert az egykori miniszterelnök-jelölt aggódik a Miskolcon kialakult helyzet miatt: nevezetesen amiatt, mert a baloldal két jelöltet is indít a jövő évi önkormányzati választáson. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Schmuck Erzsébet, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, néhány hete közölte, hogy Veres Pál, a jelenlegi polgármester ellenfeleként Hegedűs Andreát indítja a DK és az LMP. A bejelentés nem aratott osztatlan sikert. Néhány napja pedig durván összeveszett a Miskolcot irányító balliberális Velünk a Város frakció tagja a közösségi médiában, egy 2019-es választási anomália kapcsán kezdtek személyeskedésbe a politikusok, ahol rasszistázást és zsidózást is emlegettek.

Két ellenzéki induló azonban garancia arra, hogy Miskolcnak 2024-től újra fideszes polgármestere és közgyűlése legyen – ezt pedig egyetlen tisztességes ellenzéki sem szeretné

– írta Facebook bejegyzésében az egykori ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki szerint, amennyiben az egymásnak feszülő ellenzéki pártok és politikusok nem képesek az együttműködésre, közös megállapodásra, akkor előválasztással kell dönteni. A Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke közösségi három követelést is megfogalmazott „minden miskolci ellenzéki felé”, amelyben arra kéri a politikusokat, hogy tegyenek még egy utolsó kísérletet az egyezségre és a teljes ellenzék közös indulására, és amennyiben ez nem vezet eredményre, egyezzenek meg az előválasztás feltételeiről a 2021-es tapasztalatok birtokában – az időzítés, felügyelet, visszaélések megelőzése tekintetében. – A miskolci polgárokat pedig arra kérjük, védjék meg városukat a pártoskodástól, széthúzástól és árulástól: csak olyan jelöltekre szavazzanak jövőre, aki hajlandó volt egy előválasztáson történő megmérettetésre és megnyerte – fűzte hozzá Márki-Zay Péter.