A pályakezdő pedagógusok mellett áll Balatoni Katalin

– Rendszeresen úgy nyilatkozik, hogy nagyra becsüli Kodály munkásságát. Miért épp az övét, mi az, ami ennyire magával ragadta?

– Kodály Zoltán a legfőbb példaképem. Példakép annak a pedagógiai innovációnak a megalkotása miatt, amely messze meghaladta kora pszichológiai és pedagógiai közegét, valamint példa mint igaz magyar pedagógus is. Munkássága során a magyar kultúra ­elemeit használta fel, tiszta forrásra alapozva a koncepcióját, amelyben az első helyen volt a gyermekek korosztályi sajátossága, és ahogy ő nevezte, a tudatalatti magyarság léte. Ez mind megjelenik az én életemben is, hiszen eddigi szakmai munkám a Kárpát-medence nemzeti kultúrkincsének eszköztárából épült, középpontba helyezve a gyermeki világ sajátosságait. Gyakran elolvasom Kodály intelmeit, amelyeket 1941-ben írt az óvodapedagógusokhoz, ezek a mai napig érvényes útmutatások.

– Ön szerint Kodály tanításait tovább lehet vinni a mai világban? Ha igen, hogyan?

– Kultúránk, hovatartozásunk már az anyaméhben körülölel minket. Ennek továbbépítése kezdetben a család feladata, majd az óvoda megkezdésével már a köznevelésnek is jelentős szerepe van benne. Azok az értékpontok, amelyeket Kodály meghatározott, ma is visszaköszönnek a tantervek, alapprogramok célkitűzéseiben. Talán a „hogyan” az, amit még érdemes formálni, és azzal foglalkozni, hogy

a magyar néphagyomány elemei miként integrálhatók, használhatók pedagógiai eszköztárként, tudásátadáshoz és fejlesztéshez ­egyaránt. Ez egy olyan pedagógiai innováció, amely már elindult, több ezer pedagógus megismerte és alkalmazza; bízom benne, hogy sikerül kiszélesíteni és a pedagógusképzésben is helyet találni ennek a lehetőségnek.

– Mik a főbb tervei, célkitűzései a jövőre nézve?

– Szeretném továbbvinni az eddigi szakmai munkásságom, még ha nem is olyan intenzíven, mint korábban. Azt gondolom, hogy ez már messze túlnőtt a személyes teremen, meghatározó pedagógiai programként van jelen a köznevelés különböző szintjein. Ezt a továbbiak­ban is tervezem fejleszteni, bővíteni és mindenkinek elérhetővé tenni. A felépített kezdeményezések, mint a Pedagógusexpó, a Kárpát-medence óvodáit összekötő Tulipános program, új vezetőkkel folytatódnak. Bízom benne, hogy azzal a hittel megy mindkettő tovább, amellyel életre keltettük ezeket. Helyettes államtitkárként is igyekszem részese lenni az intézmények közösségeinek, legyen szó gyermekekről vagy pedagógusokról és az őket segítőkről. Eddig is sokat voltam úton szerte a Kárpát-medencében, feladataimtól függően ezt a jövőben is szeretném fenntartani, hiszen a találkozások, beszélgetések, az örömökben való osztozás, a problémák megismerése által tudunk a legjobban együtt építkezni a köznevelés területén.

Kiemelt feladatként jelöltem ki a leendő és pályakezdő pedagógusokra irányuló programok megvalósítását, hiszen magam is átéltem ennek az időszaknak a sajátosságait, szeretnék ott állni mellettük.

Kiváló szakmai közösségbe érkeztem, úgy érzem, minden adott ahhoz, hogy tovább építsük a családbarát köznevelés tereit.

– Mi a legfontosabb azok közül a feladatok közül, amelyeken most dolgozik?

– A 21. század egyik legnagyobb kihívása – ezáltal feladata is – a digitalizáció. Ez markánsan megjelenik a tanulók intézményen belüli és kívüli életterében is. Egy kormányzati beruházásból megvalósuló projekt részeként a napokban 140 ezer notebook kiosztásán dolgozunk a hetedik és a tizedik évfolyamon tanuló diákoknak, és már készülünk a következő félévre, amikor az ötödik és a hatodik, valamint a kilencedik osztályosok kapják majd meg az új eszközöket. Összesen 579 ezer ilyen gépet adnak át a gyermekeknek és a pedagógusoknak is a köznevelésben részt vevő 5–12. évfolyamon. Természetesen számos egyéb feladat ellátása valósul meg ezzel párhuzamosan, de ez az a projekt, ahol most együtt örülünk gyermekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal, hiszen egy nagy léptékű fejlesztési eredmény megvalósulásával találkozhatunk mindennap, ráadásul személyesen is.