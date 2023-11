Bliccelő gyerekek ütötték az ellenőrt a Mester utcánál

A jegyellenőr a megállóban a 15 éves vádlotthoz fordult, akitől ismét kérte a jegyét, mire a fiatalkorú a sértettet trágár szavakkal szidalmazni kezdte és veréssel fenyegette. Ekkor az idősebb társa is odalépett hozzájuk, először ő is káromkodva kiabált az ellenőrrel, majd többször felé rúgott, amiből két rúgás a sértett combját érte. A bántalmazásba bekapcsolódott a 15 éves vádlott is, aki ököllel arcon ütötte a sértettet. Az ellenőr hátrált, majd megpróbált elmenekülni, a 13 éves vádlott azonban utánafutott, majd amikor utolérte, kétszer, ököllel arcon ütötte őt, és megpróbálta megrúgni, de ez már nem sikerült neki.

A támadásról a sértettel együtt intézkedő másik jegyellenőr értesítette rendőröket, akik a vádlottakat elfogták.