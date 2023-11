Ügyészségi nyomozás folyik az Eötvös-botrány ügyében

Milyen korrupciós botrány volt az Eötvös József Gimnáziumban?

Mint emlékezetes, a Metropolhoz eljuttatott hangfelvételből arra lehetett következtetni, hogy Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntarthatott iskolai helyeket az írásbelit egyébként elbukó gyerekek felvételére. Ehhez a hangfelvétel szerint állítólag minimum félmillió forintot kellett befizetniük azoknak, akiknek jól szituáltak a szüleik. Akiből ennél is több pénzt „néztek ki”, arra finoman nyomást gyakorolhattak. A botrányos hangfelvétel annak a gyanúját is felvetette, hogy nem egyszeri esetről volt szó, mert már évtizedek óta fogadhattak el kenőpénzt azoktól a módosabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is az Eötvösbe szerették volna csemetéjüket járatni.

Azt mondtad, hogy nem mi vagyunk az első kísérleti nyulak ebben a helyzetben, és itt zárójelben jelezném, hogy igaz, amit mondtál, mert a mi ismeretségi körünkben is van olyan, ma is az Eötvösbe járó gyermek, aki általánosban bukdácsolt, majd a hatosztályosba felvették. Van ilyen három a körünkben, hol saját gyermek, hol unoka

– mondta egy édesapa a hangfelvételen, amire az iskolaigazgató jobbkeze, Kálmán Gábor végig helyeselt. Az alapítvány vezetője végig azzal nyugtatgatta az apát, hogy ez már nem az első olyan alkalom, hogy Moss László igazgató a saját hatáskörében vesz fel szóbeli nélkül több olyan gyermeket, akinek korábban nem sikerült a felvételije.

További adalék, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvivője telefonon kért segítséget ahhoz, hogy mit mondjon a sajtónak az Eötvös József Gimnáziumot érintő botrányban. Az intézmény igazgatósága azt kérte tőle, mondja azt, hogy koholmányról van szó. Nagy Erzsébet hozzátette: mindig elfogadja azt, amit egy közvetlen kollégája állít, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője.

A gimnáziumról az is napvilágot látott, hogy az iskola újságjának szerkesztői egy kérdőív segítségével próbálták feltérképezni a diákok szexuális érdeklődését. Az intézmény vezetője kijelentette: a kérdőív csak azt akarta bebizonyítani, hogy a fiatalokat érdekli a téma, és többeket érint is.