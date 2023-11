Fegyelmi eljárást kezdeményeznek a korrupciós botrányba keveredett V. Naszályi ellen

Rájár a rúd V. Naszályira

Az év elején beszámoltunk arról is, hogy egyetlen ciklust sem bírt ki az I. kerület baloldali vezetése. A helyi Fidesz szerint V. Naszályi Márta működésképtelenné tette a budavári helyhatóságot. A balliberális polgármester kirúgta a harmadik jegyzőt is, a Várnegyed újság kiadásával kapcsolatban pedig vizsgálóbizottság elé is idézték. A testület baloldali tagjai is magára hagyták a polgármestert, pedig 2019-ben még a képviselői helyek kétharmadát szerezte meg a baloldal az I. kerületben, amire a rendszerváltozás óta nem volt példa.