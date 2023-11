Vajon lesz-e idén végre fehér karácsonyunk? + videók

Hazánkba is megérkezett a télies időjárás az elmúlt hétvégén, többfelé is havazott a hegyeink mellett most már sík vidéken is, íme:

Behavazott Kékestető madártávlatból – vajon lesz-e fehér karácsonyunk idén végre? (Fotó: MTI/Komka Péter)

Erős hózápor lepte meg a Kunmadarason élőket is, íme:

Intenzív hózápor csapott le Székesfehérvárra is:

Gyönyörű nagy pelyhes havazás Oroszlányból is, íme:

Ahogy az várható is volt a Mátrában vastagabb hótakaró is kialakult az elmúlt hétvégén, íme:

Az elmúlt napokban már havazott az Alpokban is, több helyen is, így az ausztriai Hallstatt környékén is már jelentősebb hótakaró alakult ki.

De vajon lesz-e fehér karácsonyunk idén végre?

Az AccuWeather.com időjárás előrejelző oldal szerint idén december 24-én valószínűleg 4 fok mellett borult, de csapadékmentes időnk lesz Budapesten.

Persze addig még sok víz lefolyik a Dunán is, és természetesen négy hétre előre nem lehet még pontos időjárás-előrejelzést adni.