Karácsonyék megint ellentmondanak saját maguknak

Csütörtökön tárgyalhatja a parlament azt a javaslatot, amely szerint a Fővárosi Közgyűlés tagjait a jövőben pártlistákon választhatják meg. Karácsony Gergely és más baloldali politikusok élesen bírálják az új módosítást, szerintük ugyanis az a Fidesznek kedvezne, bár a javaslatot nem a kormánypárt nyújtotta be.

A fővárosban listás szavazás volt 2014 előtt, az akkor megszavazott új szabályokat viszont ugyanazok kritizálták, akik most a régi rendszer visszaállítása ellen szólalnak fel.

Nem született döntés még a Fidesz-frakcióban a Mi Hazánknak arról a javaslatáról, hogy a fővárosban listás választás legyen, de vitára alkalmasnak találták – tájékoztatott a Fidesz-frakció. Az országgyűlés csütörtökön tárgyalni fogja a javaslatot, mert Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője rendkívüli ülést kezdeményezett, igaz, ezt az Állami Számvevőszék beszámolója miatt tette.

A Mi Hazánk „Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében” címmel benyújtott javaslatának értelmében a Fővárosi Közgyűlés a jövőre esedékes önkormányzati választás után már nem a megválasztott kerületi polgármesterekből állna, hanem a képviselőket a listás választási rendszer alapján választanák a fővárosiak. Budapesti listát az a párt állíthatna, amelyiknek legalább három kerületben van polgármesterjelöltje, vagy főpolgármester-jelöltet tud indítani.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában kemény szavakkal bírálta a választási rendszer megváltoztatására irányuló javaslatot.

Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra. 2014-ben eltörölték a listás választást, hogy így csináljanak többséget maguknak, most visszaállítanák a korábbi rendszert, mert abban bíznak, hogy így tudják elvenni az ellenzékét

– írta a napokban.

Nem volt mindig ennyi baja a baloldalnak a fővárosi listás választási rendszerrel, sőt 2014-ben kifejezetten mellette agitáltak.

Ugyancsak Karácsony viszont 2014-ben hasonló hangnemben kritizálta az akkori módosításokat – miszerint megszűnik a listás szavazás a fővárosban a közgyűlési tagok megválasztásánál –, és épp a listás választás megtartásáért kampányolt.

A jelenlegi főpolgármester akkor még ordítóan alaptörvény-ellenesnek nevezte azt a jelenleg is hatályos budapesti önkormányzati választási rendszert, melyet most annyira védenek, és levelet írt Áder János köztársasági elnöknek.

Tőle azt kérte, hogy ne írja alá, hanem küldje el az Alkotmánybíróságnak az új önkormányzati törvényt. Azt is hangsúlyozta, hogy az alaptörvény szerint a budapesti közgyűlés tagjait a város lakói közvetlenül választják. Úgy fogalmazott, hogy most viszont valójában nem is lesz ilyen választás, mert a Fővárosi Közgyűlés kialakításának alapját a kerületi polgármesterjelöltekre leadott szavazatok képezik.

A dollárbaloldal kampányfinanszírozási botrányában szerepet vállaló Karácsony Gergely főpolgármester és a datadatos Szigetvári Viktor már 2014-ben is együttműködött. A két politikus közös levélben bírálta az Alkotmánybíróság önkormányzati választási törvénnyel kapcsolatos döntését. Akkor még az Együtt–PM-szövetség úgy gondolta, hogy a jelenleg hatályban lévő törvény továbbra is csorbítja a budapesti polgárok népképviseletét, az egyenlő választójogot sérti, és kizárólag a Fidesz hatalmi érdekét szolgálja. Most a visszaállítandó rendszerről vélekednek ugyanígy.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP jelenlegi társelnöke akkoriban szintén választási csalást kiáltott a budapesti önkormányzati rendszer 2014-es átalakítása kapcsán, amellyel szerinte a Fidesz megbéníthatja és működésképtelenné teheti Budapestet. Azt állította: „ez egész egyszerűen választási manipuláció, hovatovább csalásnak nevezném”.

Akkor még úgy látta, hogy ez egy nagyon aránytalan és antidemokratikus rendszer, és Budapestet részérdekek csataterévé fogják silányítani, meg fog bénulni és működésképtelen lesz.

Szilágyi György (Jobbik) alkotmányellenesnek tartotta a budapesti önkormányzati választási szabályok 2014-es módosítását. Akkori parlamenti felszólalásában így vélekedett: „A rendszerrel, amit önök kitaláltak, több baj van. Egyrészt alkotmányellenes, másrészt ellentmondásossá teszi a képviselők feladatát, harmadrészt pedig minden eddigi választási rendszernél brutálisabban torzít a Fidesz javára. Ez a három dolog, ami jellemzi ezt az egészet.”

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Kálmán Olga, a DK frakciószóvivője kijelentette: a Fidesz a választás előtt alig több mint fél évvel, a szabályok átírásával akarja mérsékelni a frakciószóvivő szerint borítékolható budapesti önkormányzati vereségét. Hozzátette, a módosítás gyakorlatilag az országgyűlési választáson alkalmazott szabályokat ülteti át a budapesti önkormányzati választásra. Ezek értelmében ha az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelöltet kívánnak indítani, akkor közös listát is kell állítaniuk. – Ha nincs közös lista, akkor nem lehet az ellenzéknek közös főpolgármester-jelöltje sem – vélekedett Kálmán Olga.