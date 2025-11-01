Trump újraírná a világ nyersanyagtérképét

Trump üzenete Pekingnek

Lévai Dániel és Papp Gábor szerint az egyezményekben visszatérő elem a nyersanyag-értékláncok közös fejlesztése és a korrekt kereskedelmi viszonyok fenntartása. Ez – értékelésük szerint – burkolt figyelmeztetés is Kínának, hiszen Peking jelenleg a globális ritkaföldfém-kitermelés mintegy 70 százalékát, a feldolgozásnak pedig közel 90 százalékát uralja.

Az Egyesült Államok pontosan tudja, hogy önmagában a bányászat nem oldja meg a függőséget. A cél a teljes értéklánc kiépítése a feltérképezéstől a feldolgozáson át az újrahasznosításig

– hangsúlyozták a Magyar Külügyi Intézet kutatói.

A ritkaföldfémek feldolgozásának hiánya ugyanis azt eredményezi, hogy az Egyesült Államok – még ha bányászik is – kénytelen Kínába exportálni a nyersanyagot további feldolgozásra. Ez pedig hosszú távon fenntartja a függőségi viszonyt.

Új gazdasági befolyási övezetek Ázsiában

A szakértők rámutattak: Trump gazdaságpolitikája az 1990-es évek szabadkereskedelmi logikáját váltaná fel egy tudatosan protekcionista stratégiával.

Az Egyesült Államok célja, hogy újraiparosítsa saját gazdaságát, miközben új értékláncokat épít ki megbízható ázsiai partnereivel – például Japánnal, Dél-Koreával, Ausztráliával vagy a Fülöp-szigetekkel.

Ezzel párhuzamosan Washington teret akar nyerni azokban az országokban is, amelyek eddig Pekinghez kötődtek gazdaságilag, mint például Vietnám vagy Indonézia.

A mostani megállapodásokkal az amerikai kormányzat ezeket az államokat is be tudja csatornázni az amerikai gazdaságba, ezzel új befolyási övezeteket teremtve Délkelet-Ázsiában

– fogalmaztak a kutatók.