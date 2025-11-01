TrumpJapánKínaritkaföldfémTávol-Keletnyersanyag

Trump újraírná a világ nyersanyagtérképét

Az amerikai elnök távol-keleti útja nyomán új szövetségek születhetnek a ritkaföldfémek piacán. A Magyar Külügyi Intézet kutatói, Lévai Dániel és Papp Gábor szerint Trump célja nem csupán a kínai befolyás csökkentése, hanem az Egyesült Államok gazdasági önállóságának megerősítése és a globális értékláncok újrarendezése is.

Szabó István
2025. 11. 01.
Donald Trump amerikai elnök pénteken találkozik a magyar miniszterelnökkel Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
Donald Trump távol-keleti útja során több stratégiai megállapodást is aláírt Japánnal, Malajziával, Thaifölddel, Vietnámmal és Kambodzsával a ritkaföldfémek kitermeléséről és exportjáról. 

Trump
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke részt vesz egy aláírási ünnepségen a japán–amerikai csúcstalálkozót követően az Akaszaka Állami Vendégházban, Tokióban, 2025. október 28-án  (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Ezek a nyersanyagok kulcsszerepet játszanak a modern technológiában – az akkumulátoroktól a hadiiparon át a félvezetőgyártásig. Bár a megállapodások nem bírnak jogi kötőerővel, stratégiai üzenetük egyértelmű: az Egyesült Államok alternatív nyersanyag-forrásokat keres, hogy csökkentse függőségét Kínától.

Trump üzenete Pekingnek

Lévai Dániel és Papp Gábor szerint az egyezményekben visszatérő elem a nyersanyag-értékláncok közös fejlesztése és a korrekt kereskedelmi viszonyok fenntartása. Ez – értékelésük szerint – burkolt figyelmeztetés is Kínának, hiszen Peking jelenleg a globális ritkaföldfém-kitermelés mintegy 70 százalékát, a feldolgozásnak pedig közel 90 százalékát uralja.

Az Egyesült Államok pontosan tudja, hogy önmagában a bányászat nem oldja meg a függőséget. A cél a teljes értéklánc kiépítése a feltérképezéstől a feldolgozáson át az újrahasznosításig

– hangsúlyozták a Magyar Külügyi Intézet kutatói.

A ritkaföldfémek feldolgozásának hiánya ugyanis azt eredményezi, hogy az Egyesült Államok – még ha bányászik is – kénytelen Kínába exportálni a nyersanyagot további feldolgozásra. Ez pedig hosszú távon fenntartja a függőségi viszonyt.

Új gazdasági befolyási övezetek Ázsiában

A szakértők rámutattak: Trump gazdaságpolitikája az 1990-es évek szabadkereskedelmi logikáját váltaná fel egy tudatosan protekcionista stratégiával

Az Egyesült Államok célja, hogy újraiparosítsa saját gazdaságát, miközben új értékláncokat épít ki megbízható ázsiai partnereivel – például Japánnal, Dél-Koreával, Ausztráliával vagy a Fülöp-szigetekkel.

Ezzel párhuzamosan Washington teret akar nyerni azokban az országokban is, amelyek eddig Pekinghez kötődtek gazdaságilag, mint például Vietnám vagy Indonézia. 

A mostani megállapodásokkal az amerikai kormányzat ezeket az államokat is be tudja csatornázni az amerikai gazdaságba, ezzel új befolyási övezeteket teremtve Délkelet-Ázsiában

– fogalmaztak a kutatók.

US President Donald Trump (L) talks to China's President Xi Jinping as they shake hands after their talks at the Gimhae Air Base, located next to the Gimhae International Airport in Busan on October 30, 2025. US President Donald Trump and China's leader Xi Jinping opened on October 30 their first face-to-face meeting in six years, seeking a truce to end a trade war that has roiled the world economy. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump amerikai elnök kezet fog Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel a puszani Gimhae nemzetközi repülőtér mellett található Gimhae légibázison folytatott megbeszéléseik után (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Szövetség vagy verseny Kínával?

A ritkaföldfémek kérdése Kína és az Egyesült Államok között nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai vetélkedés is. A két ország korábban „egyenlők partnerségében” gondolkodott – ahogy a Foreign Affairs 2008-as cikke is fogalmazott –, de a realitás ma inkább versengésről szól.

A mostani megállapodások egyfajta enyhülést is mutathatnak, hiszen Trump és Hszi Csin-ping tárgyalásai után Kína vállalta, hogy jelentős mennyiségű amerikai energiát vásárol, cserébe Washington szabad hozzáférést kap a kínai ritkaföldfémekhez. 

Trump pragmatikus politikát folytat: a konfliktusok élezése helyett a kölcsönös gazdasági előnyöket helyezi előtérbe – értékelte a helyzetet Papp Gábor.

Hadiipari jelentőség

A ritkaföldfémek stratégiai fontosságát jól jelzi, hogy az Egyesült Államok fegyverzeti programjainak közel 80 százaléka tartalmaz olyan komponenseket, amelyekben ezek az anyagok nélkülözhetetlenek. Egyetlen F–35-ös vadászgép például fél tonna ritkaföldfémet tartalmaz, míg egyes tengeralattjárók esetében ez a mennyiség tonnákban mérhető.

Ha sikerül helyben feldolgozókapacitást is kiépíteni, az nemcsak a függőséget csökkenti, hanem az amerikai hadiipart is önállóbbá teheti

– mondta Lévai Dániel.

Amerikai bábuk az ázsiai sakktáblán

A szakértők szerint a mostani megállapodások nem csupán gazdasági célokat szolgálnak.

Trump új bábukat helyezett el az ázsiai sakktáblán – a ritkaföldfémek körüli együttműködés révén geopolitikai befolyást épít, miközben az Egyesült Államok ipari és katonai önállóságát is erősíti

– zárták elemzésüket a Magyar Külügyi Intézet kutatói.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök integet, miközben felszáll az Air Force One fedélzetére (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

