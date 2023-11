Kígyózó prímszámok, öregecskedő tetőcserép: best of Gyurcsány

Két csomag krumplival indította legújabb, szürreális videóját a DK elnöke, ahonnan odáig sikerült eljutnia, hogy az a fontos, az emberek tudjanak számlát venni. Gyurcsány Ferenc nem először, és félő, nem is utoljára veszik el saját gondolatmenetében. Máskor a volt miniszterelnök kirívó vagy inkább nevetséges viselkedésével hívta fel magára a figyelmet, de olyanra is volt példa, hogy már egy-egy szó kimondása is komoly problémát okozott neki.

Összeállításunkban a legemlékezetesebb pillanatokat idézzük fel, a teljesség igénye nélkül.

Gyurcsány egyik legemlékezetesebb nyelvbotlása volt, amikor a 2018-as országgyűlési választások éjszakáján egyes szavazóköröknél tapasztalható sorban állást úgy kommentálta, hogy

kígyók kígyóznak

Hasonlóan emlékezetes pillanat volt 2018-ban, amikor közölte,

az MSZP és a DK megállapodásának a lényege, hogy le kell váltani a DK-t.

Gyurcsány Ferenc azt is elárulta akkor, hogy

a legnagyobb két számjegyű prímszám a 11:

A bukott miniszterelnök máskor kifejezte kívánságát, hogy

essen rá a terépcsecső, ha a Fideszre szavaz

De beszélt már Gyurcsány Ferenc

összecsórt fontokról is

Kihagyhatatlan klasszikus, hogy a bukott miniszterelnök

az öregecskedő feleségek

lecseréléséről beszélt

Végül, Gyurcsány elköszönésben is verhetetlen:

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: RAS- Archív)