Magyarország a családok mellett tette le a voksát

A köztársasági elnök által életre hívott Demográfiai Kerekasztal célja az együttgondolkodás, azoknak a kérdéseknek a felvetése, amelyek megválaszolásával elérhető a demográfiai fordulat Magyarországon – mondta a családokért felelős államtitkár azután, hogy a testület megtartotta első ülését. Hornung Ágnes a közmédiában úgy fogalmazott, Magyarországon 13 éve családbarát fordulat történt, de – Európa és a világ számos országához hasonlóan – még nem következett be a demográfiai fordulat.

– Magyarország a családok mellett tette le voksát, Európa számos országával ellentétben, ahol a migrációt gondolják megoldásnak

– mondta az államtitkár, hozzátéve, a kormány az elmúlt 13 évben több mint harminc intézkedést hozott a családok érdekében. Megjegyezte: a számok igazolják, hogy jó döntés született, a teljes termékenységi arányszám Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben Európában.



– A demográfiai fordulat eléréséhez együttgondolkodásra van szükség az állami és a civil szféra, az egyházak, valamint a tudományos világ képviselőivel arról, hogy a már kialakított eszközrendszert hogyan lehetne tovább „finomítani” olyan elemekkel, amelyek érdemben hozzá tudnak járulni a gyerekszületésekhez

– vélekedett Hornung Ágnes, aki elárulta, már a kerekasztal első ülésén is felmerültek ötletek, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a párok gyermeket vállaljanak és megálljon a népességfogyás. Példaként említette, hogy fiatal korban ki lehetne szűrni azokat az elváltozásokat, amelyek felnőttkorban a gyermekvállalás gátját jelentik. – De előkerült az ülésen a családok összetartásának kérdése is, az, hogy mennyire fontos az oktatásban is a családi életre nevelés, a szexuális felvilágosítás – tette hozzá.

Az államtitkár arról is beszélt, Magyarországon a teljes termékenységi arányszám nőtt az elmúlt évtizedben, de mivel a szülőképes korú nők száma csökken, a népesség – lassabban, mint a fejlett országok nagy részében –, de csökken.





Borítókép: Novák Katalin a Demográfiai Kerekasztal első ülésén (Forrás: Novák Katalin/Facebook)