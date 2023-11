„Ne támogassa a munkámat, ha úgy érzi, bármilyen befolyást szeretne szerezni a politikámra!” Kinek üzent így Karácsony Gergely?

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés a napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: sohasem gondolta volna, hogy a demokratikus Magyarországon előfordulhat az, hogy harminc évvel a rendszerváltozás után ilyen ügyekkel találkozhatunk, mint például a külföldről érkező kampányfinanszírozás. A frakcióvezető a rendszerváltásról úgy fogalmazott: ifjú felnőttként megélhette azt, hogy a kívülről érkező befolyás, a külföldi érdekek kiszolgálása alól felszabadulhatott az ország.

– Azt akartuk, hogy a választásokon magyar emberek magyar képviselőket válasszanak. Még ha különbözően is látjuk a világot, ha mást is gondolunk Magyarországról, de azért mindannyian hazánkként szeretjük, és a saját hazai népünket szeretnénk szolgálni – vezette fel a felszólalásának lényegét a kormánypárti képviselő.

Wintermantel a folytatásban arról szólt: 2022-ben történt valami, aminek nem lett volna szabad megtörténnie.

Kiderült, hogy amerikai és más forrásokból származó dollárokból és eurókból kampányolt a baloldal. Emlékeztetett: 1990 óta konszenzus volt a magyar politikai pártok között abban, hogy külföldi befolyást szerző csoportok pénzéből, ilyen csoportok nyomásának eleget téve belpolitikai közhatalmi pozíciókra nem pályázik senki. – Nyilvánvalóvá vált, hogy ez megváltozott, és a baloldal külföldi pénzből kampányolt, ami teljesen egyértelműen Karácsony Gergelyhez köthető – tette hozzá.

Wintermantel azt is felidézte: a főpolgármester közvetlen munkatársa, Korányi Dávid a fővárosiak pénzéből azért dolgozott Amerikában, hogy a támogatásokhoz fedősztorikat kreáljon. – Az ön párttársa, táskás embere, Perjés Gábor személyesen fizette be a bankszámlára a pénzeket. Az ön ügyvédje a fővárosiak pénzéből fizetett tanácsadója, Tordai Csaba ügyvédi irodájában kreálták a jegyzőkönyveket. Az aláírások esetében hamisítások lehetősége is felmerült, legalábbis az MSZP erről adott tájékoztatást. A nyomozás zajlik, nagy eséllyel ki fog derülni, hogy milyen láncolaton keresztül és honnan érkezett az önök kampányába a pénz. Egy fontos válasszal azonban a mai napig tartozik a nyilvánosságnak, mégpedig:

Önök mit ígértek a pénzért cserébe? Mi az, amiért külföldi a magyar belpolitikában befolyást szerezni akaró gazdasági-politikai köröknek megérte önökbe fektetni?

– fordult a főpolgármesterhez a frakcióvezető, aki azt a kérdést is feltette Karácsonynak:

Nem érzi úgy, hogy rendkívül kínos a hallgatása?

Karácsony Gergely kitért a válaszadás elől, ám amikor a következő napirendi pont tárgyalása közben Wintermantel Zsolt újra feltette a kérdést, akkor Karácsony színpadiasra sikerült, kínos üzengetésbe kezdett. – Legyen budapesti vagy az ország, a világ bármelyik pontján élő, ha úgy érzi, hogy bármilyen módon támogatni akarja az én főpolgármesteri kampányomat az elkövetkező időszakban, csak kizárólag azoknak javaslom ezt, akik egy dolgot kérnek cserébe: azt a munkát, amiben mélyen hiszek, amit a város jövőjének gondolok, ezt a munkámat végezzem – szólt Karácsony, aki a félmilliárdos kampányfinanszírozásról újfent hallgatott.

Emlékezetes: egy júniusi nemzetbiztonsági jelentés rögzítette, hogy Karácsony mozgalmának számlájára 506 millió forint érkezett, döntően euróban és angol fontban. Ezt az összeget a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor fizette be készpénzben, összesen 19 alkalommal. Bár a mozgalom a főpolgármester 2021. októberi előválasztási kampányát volt hivatott elősegíteni – Karácsonyék állítólag erre gyűjtötték a pénzt –, azonban Perjés az utolsó befizetést tavaly szeptemberben tette, vagyis közel fél évvel az országgyűlési választás után.

Karácsony a Fővárosi Közgyűlésen a magyarázkodásában rendre azt ismételgette: még határozottabban kér mindenkit, ha bárkinek valamilyen részérdekre vonatkozó szándéka van, bármilyen befolyást akar szerezni a politikájára, az „Isten őrizz, hogy egy lájkkal vagy egy forinttal támogassa őt”. Azt, hogy Karácsony kinek üzent, nem árulta el.

Ám hozzátette: – A múltban is ez volt érvényes, a jövőben ez lesz, és a jelenben is ez érvényes. Kérek mindenkit, hogy semmilyen módon ne támogassa a munkámat, ha úgy érzi, bármilyen befolyást szerez rá – könyörgött Karácsony.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Havran Zoltán)