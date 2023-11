Végül összeáll a baloldal, mint a tejbegríz

– Gyurcsány Ferenc pontosan tudatában van a baloldalon belül általa birtokolt erőpozíciónak, ahogy annak is, hogy a Momentumnak a jövőben sem lesz más lehetősége, mint a vele való együttműködés – reagált lapunknak Zila János annak kapcsán, hogy a DK, ultimátumot adva a baloldali pártoknak, közölte, az ellenzéki pártoknak közös listán kell indulniuk a fővárosban, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Karácsony Gergely az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje legyen, de a közgyűlési többség is csak így biztosítható. Mindezt Kálmán Olga mondta, miután az Országgyűlés napirendre vette a Mi Hazánk választási törvénymódosításáról szóló javaslatát.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint

a DK Karácsonnyal, illetve az MSZP-vel kötött megállapodásával újra jelezte Gelencsér Ferenc pártjának, hogy ki a főnök, ezzel együtt Gansperger Gyulát idézve, újra össze fognak állni, mint a tejbegríz.

– Ha a fővárosban az ellenzéki szereplőknek a 2019 óta mutatott gyászos és káoszt teremtő teljesítményük ellenére sikerülne többséget szerezniük a jövő évi választáson, elképzelhetetlen, hogy ne együtt, koalíciós partnerként folytassák a politikai tevékenységüket. Ez akkor is kizárt, ha az Országgyűlés döntésével visszahozná Budapesten a listás választási rendszert.

Ekkor nem lenne lehetetlen, hogy a Momentum külön listán induljon, ám ez az eredményen mit sem változtatna, hiszen a Fővárosi Közgyűlésben ugyanúgy a Gyurcsány által vezetett oldal részesei maradnának

– fogalmazott Zila János.

Hangsúlyozta, Donáth Anna ráadásul nem mondott kategorikus nemet arra a kérdésre, hogy fog-e a jövőben egy listán szerepelni Gyurcsánnyal, annyit állított csupán, hogy ehhez legutóbb is be kellett fognia az orrát, illetve nehezen tudja elképzelni, hogy ez megismétlődjön. – A jelenlegi pozíciókat elnézve azonban úgy tűnik, hogy előkerülnek még az orrcsipeszek a Momentumnál, és megjavulhat a politikusnő fantáziája is, tehát inkább egy kommunikációs stratégiáról van szó, ami a gyenge támogatottsági adatokból fakadó rettegésre vezethető vissza – mondta az elemző, hozzátéve,

sokszor láttunk már ilyet Donáthék elődpártjánál, az SZDSZ-nél is, hiszen a liberálisok is rendre akkor igyekeztek önálló arcélt villantani a választók felé, amikor vészesen megközelítették az ötszázalékos választási küszöböt.

– Természetesen ezt követően minden esetben folytatták az akkori nagyobb baloldali erővel, az MSZP-vel fennálló együttműködésüket. A Momentum esetében is tapasztalhattak már a választók olyat, hogy Gyurcsány Ferencet nyilatkozataik szerint száműzték volna a politikából, ezt követően mégis szövetségesekké váltak önkormányzati, országgyűlési, sőt európai parlamenti szinten is, hiszen Brüsszelben is legfeljebb abban versenyeznek, hogy melyikük tudja hangosabban ellenezni a hazánknak szerződések szerint járó uniós források folyósítását.

Ráadásul a tavalyi választási kampány bizonyította, hogy bizonyos értelemben csak az a kérdés, hogy a külföldi finanszírozók milyen felállásban küldik pályára a hazai baloldalt.

Azt pedig a régi latin mondásból is tudjuk, hogy a pénznek nincsen szaga – fogalmazott Zila János.

Ismert, a DK egy hete jelentette be, hogy beáll Karácsony Gergely mögé, és a Jobbik is közölte, Brenner Koloman személyében önálló főpolgármester-jelöltet állít. A DK emellett megállapodott az MSZP-vel is a két párthoz tartozó, hivatalban lévő polgármesterek újbóli indításáról is az egész országban. Ez azt jelenti, hogy a DK Horváth Csaba mellé áll Zuglóban, ahol a Momentum saját jelöltet indít. Az MSZP pedig – korábbi döntését figyelmen kívül hagyva – támogatja Kiss Lászlót Óbudán és Szaniszló Sándort a XVIII. kerületben. A Momentum mindeddig nem nyilatkozott a budapesti együttműködésről, a Mi Hazánk mostani javaslata viszont kényszerhelyzetbe hozhatja az egymással acsarkodó baloldali pártokat.