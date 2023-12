Egy alvilági nehézfiúval verethette össze ellenségét a százmilliós számlagyárba belebukó jogász

A hatóságok 2020 végén csaptak le az első gyanúsítottakra, de még tavaly is történtek elfogások. A rendőrségi közleményekből tudható, hogy a bűnszervezet drogkereskedelemben is utazott, sőt a rablássorozat egyik gyanúsítottjáról később az is kiderült, egy négy évvel ezelőtti kettős emberöléssel is összefüggésbe hozható: egy XIII. kerületi lakásban 2016. február 11-én több lövéssel megöltek két szlovák állampolgárt, értékeiket elvitték, majd a feldarabolt holttesteket Pilisszentiván erdős részén elrejtették. A rablóbanda ügye jelenleg bírósági szakban van.

Több bűncselekmény is van a rovásán

Visszatérve Vig Mórhoz, a praxisától eltiltott ügyvéd neve a testi sértéses ügyön kívül több más eljárásban is előkerült, a legutóbbi eset november végén látott napvilágot, amikor az Amnesty-vezér testvérét egy adóhatósági razzia után őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indított vizsgálatot. Vig a gyanú szerint egy hatalmas méreteket öltő számlagyárat működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Az exügyvéd emellett a vádlottak padjára került azért, mert egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, illetve tavaly egy vesztegetési ügyben már jogerősen el is ítélték.

