Felesége volt párjának megveretésével is meggyanúsították az Amnesty-vezér testvérét

Nem ma kezdte

Nem sokkal később az is kiderült, hogy nem ez a férfi egyetlen ügye: Vig egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, illetve, hogy tavaly egy vesztegetési ügyben jogerősen elítélték. A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető Vig Mórhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírtuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is a cégtemetőként is működő szolgáltatóhoz került.