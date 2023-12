Fontos változás jön a kormányban

Erősödik Nagy Márton befolyása

A frissen benyújtott törvényjavaslat újabb jele lehet annak, hogy a gazdaságpolitikus befolyása erősödik a kormányon belül, egyben új gazdasági csúcsminisztérium születését is előre vetíti – értékelt a Világgazdaság. A lap emlékeztetett:

Nagy Márton egy, a héten adott interjúban arról beszélt, hogy a fogyasztás felpattanása lehet a növekedés beindulásának kulcsa, mivel az magával hozhatja a beruházások felépülését is.

Azok ugyanis leginkább azokban a szektorokban estek vissza, amelyek főként a belföldi keresleten alapulnak. Miután a reálbérek növekedése már visszatért a pozitív tartományba, erre ráadásul jó is az esély.

A magas béreket viszont a vállalatoknak is ki kell tudniuk gazdálkodniuk, ezért a kevésbé versenyképes iparágakban szükség lehet a konszolidációra, ami már el is indult egyes területeken, illetve mérethatékonysági előnyöket is hozhat magával. A miniszter arra is ígéretet tett, hogy jövőre akkor is hazánkban lesz a legmagasabb a GDP-növekedés, ha nem kapjuk meg az uniós forrásokat.