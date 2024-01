A külföldről finanszírozott NGO-k már készülnek a választásokra

Sérült szuverenitás esetén vizsgálódik a hivatal

A Tűzfalcsoport szerint ez lehet az oka annak, hogy a Helsinki más NGO-k mellett teljesen kifakadt, és azzal riogat, hogy a törvény által létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal válogatás nélkül, bárkit és bármit ellenőrizhet majd. Ez nyilvánvaló hangulatkeltés, hiszen a hivatal feladatait és jogállását megalapozó törvény szerint azokban az esetekben vizsgálódik majd a szerv, ha sérülhet Magyarország szuverenitása, valamint feltérképezi és vizsgálja azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával megvalósuló tevékenysége befolyást gyakorolhat a választások kimenetelére; illetve, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak, vagy ilyen tevékenységet támogatnak.

Tehát, aki nem támadja hazánk szuverenitását, vagy nem akarja külföldi pénzből befolyásolni a választásokat, annak nincs félnivalója.

A sorospárti NGO-k állításával ellentétben nem pontatlan a törvényszöveg megfogalmazása. A Helsinki honlapján található bejegyzésben úgy próbálják magukat sajnáltatni, hogy szerintük a törvény „alkalmas arra, hogy elriassza azokat a bátor polgárokat a közéleti részvételtől, akik a közösségük érdekében dolgoznak”. Miközben a jogszabály egyáltalán nem ezzel a céllal született, sőt: azokat védi, akik tisztességesen szeretnének részt venni a magyar közéletben. Ezáltal is látható, hogy akik ellenzik a törvényt, magukat és rossz szándékaikat leplezik le. A petícióhoz kapcsolódó civil szervezetek között a megszokott csatlakozókon – Transparency International, EKINT, TASZ, Labrisz stb. – túl ott vannak a tanártüntetéseket is szervező ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is.

A TASZ már készül a választásokra

A TASZ, a Nyílt Társadalom Alapítványok rendszerének egyik fontosabb magyarországi zászlóshajója már meg is kezdte a felkészülést a a június 9-i választásokra. Tavaly november 3-án tették közzé a felhívást honlapjukon, hogy ismét útnak indítják választási jogi programjukat, ezen belül is a műhelyeket.

Ezeken az eseményeken a választás és a kampány jogi szabályozásáról, a szavazatszámlálásról, a választási visszaélések elleni fellépésről és a polgárok számára rendelkezésre álló, a közéletben történő részvételt elősegítő eszközökről hallhatnak az érdeklődők, interaktív módon, szakértő jogászoktól

– írják az ismertetőben. A TASZ szakértőit hívni lehet közösségekbe, hogy érdeklődőknek, aktivistáknak, vagy választáson indulást fontolgatóknak tartsanak előadást.

„Jelölteknek és jelölő szervezeteknek is nyitva állnak az események a TASZ és a politikai pártok oldalon leírtakkal összhangban”

– szögezi le a felhívás. Ez a szabályzat azonban nem olyan szigorú, mint ahogyan azt igyekeznek lefesteni. Például, rögtön az első pontja így szól: „A TASZ nem kötelezi el magát egyetlen jelölt vagy jelölő szervezet mellett sem semmilyen választáson, amelynek célja valamely közmegbízatás megszerzése. Ez nem zárja ki, hogy következetes, kizárólag a TASZ céljaival összhangban álló szakmai szempontok alapján értékeljünk jelölteket, jelölőszervezeteket, illetve programjukat.” A TASZ megfogalmazása csupán ködösítés.

Nem először hirdetnek műhelyeket a választásokra

Nem először hirdetik meg a választási műhelyeiket: 2019-ben az önkormányzati választások után dicsekedtek el azzal, mennyiféle tevékenységet végeztek a felkészülés alatt. A választásról szóló jelentésük vezetői összefoglalójában leírják, hogyan működik a választási jogi programjuk. A beszámolóban azt írják:

A 2019. évi két választására létrejött program 2018 szeptemberében indult. Akkor kezdtük el szervezni azt a tizennyolc képzést, amelyen közel háromszáz olyan aktív választópolgár vett részt, akik szerettek volna a saját településeiken azért tenni, hogy a választás tiszta és jogszerű legyen. E civilek közül végül az önkormányzati választáson többen jelöltté vagy – szervezetileg – jelölő szervezetté váltak.

A 2022. április 3-ai választásokról beszámolót is készítettek. Már a második oldalon szerepel a lényeg: „A jelentés magánadományozók és az Open Society Policy Center (OSPC) támogatásával készült.” Tekintettel arra, hogy a TASZ honlapján a kiemelt partnerek és támogatók között első helyen szerepel a Nyílt Társadalom Alapítvány, a portál szerint nem kérdés, hogy kinek az érdekében szervezik a választási jogi műhelyeket. Mint a Tűzfalcsoport írja, a 2022-es országgyűlési választás kapcsán kirobbant dollárbaloldal-botrány annyira összetett, hogy bizton állítható, hogy nem derült még fény minden turpisságra, amit a baloldali összefogás pártjai elkövettek.