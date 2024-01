Így működik az új visszaváltási rendszer

A palack betétdíját többféleképpen is vissza lehet kapni. Az első lehetőség, hogy a kereskedő beszámítja a vásárlásba, vagy akár készpénzben is visszakérhető, a második lehetőség szerint később lesz mód arra is, hogy utalással térítsék vissza a betétdíjat a vásárló bankszámlájára. A rendszernek ezen része fejlesztés alatt van, így most még nem lehet igénybe venni. Emellett hamarosan lehet használni mobilapplikációt, ahol létre kell majd hozni egy felhasználói fiókot, és az ott megadott bankszámlára fogják majd utalni a termékek betétdíját. Negyedik lehetőségként pedig a visszatérített betétdíjat fel lehet ajánlani jótékony célra, amiben majd segítséget nyújt a visszaváltó automata kommunikációs panelje.

Még nem minden termék visszaváltható: a raktárkészleten lévő, korábban forgalomba hozott palackok továbbra is árusíthatók lesznek a készlet erejéig.

Ezekre továbbra sem kell megfizetni a betétdíjat, illetve nem lehet őket visszaváltani.

Az átállási időszak során egyaránt lehet majd logózott visszaváltási díjat tartalmazó és logó nélküli palackkal is találkozni az áruházak polcain. Fontos, hogy a visszaváltási rendszerben forgalomba hozott termékek vonalkódja mindig tartalmazza a visszaváltáshoz szükséges információt, továbbá ezek a visszaváltási logóval minden esetben el vannak látva.

Mint a lap felidézte, az intézkedés részét képezi a kormány klíma- és természetvédelmi akciótervének. Ennek köszönhetően új munkahelyek jöhetnek létre a hulladékgazdálkodási szektorban, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása Magyarországon.